[株式会社 ノーウェア]

HIP HOPアーティストLil BabyやCoi Lerayによるパフォーマンスも



1993年のブランドデビュー以来、日本のストリートファッションの先駆者である「A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))」は、ブランド設立30周年を記念してストリートカルチャーの聖地であるニューヨーク・マンハッタン「Terminal 5」 にて、2023年6月28日(木)(現地時間)に「BAPE HEADS SHOW」を開催いたしました。

1997年からスタートし、5年ぶりの開催となった同イベントは、著名なHIP HOPアーティストをモデルに起用した豪華な顔ぶれのファッションショーに加え、ブランドの基盤であるダンスや、カルチャー、スケート、スポーツ、音楽が融合したイベントとなっております。







ファッションショーでは、メインブランドである「A BATHING APE(R)」はもちろんのこと「AAPE(エー・エイプ)」や「BAPE(R) BLACK(ベイプ・ブラック)」、「BAPY(ベイピー)」、「APEE(エイピー)」も加わり、計100以上のルックが発表されました。スペシャルゲストとしてアーティストのLil Baby(リル・ベイビー)と、NBAプレイヤーのJalen Green(ジェイレン・グリーン)がランウェイに登場。





ショーには世界中から様々なゲストが来場し、フロントロウには、NBAプレイヤー Jaylen Brown(ジェイレン・ブラウン)、NFLプレイヤー Jalen Mills(ジャレン・ミルズ)をはじめMadeline Argy(マデリン・アージー)、Mia Khalifa(ミア・ハリファ)、Fiffany Luu(フィファニー・ルー)、Patia Borja(パティア・ボルハ)、Trinidad James(トリニダード・ジェームズ)、Juliana Nalu(ジュリアナ・ナル)、Lil Jupiter(リル・ジュピター)など各界の著名人達が並んだ記念すべきイベントとなりました。







さらに、世界中のBAPE(R)ファンが同時刻にBAPE HEADS SHOWを見守り、楽しむことができるようファッションショーの様子がライブ配信で同時中継されました。ファッションショー後に開催されたパーティのステージでは、Lil BabyとCoi Leray(コイ・リレイ)、Lola Brooke(ローラ・ブルック)がパフォーマンスを披露し、会場の雰囲気を最高潮まで盛り上げた30周年を記念するステージとなりました。



また、BAPE HEADS SHOWの開催を記念して、クラシックな “APE HEAD” ロゴ、アーティスティックな “シャーク星人”、そしてBAPE HEADS SHOW 2023のタイポグラフィーという3つのアイコニックな要素を組み合わせた限定コレクションを発売。Tシャツ、ベースボールキャップ、トートバッグ、タオル、ステッカーセット、記念バッジの全6アイテムを、2023年7月1日(土)に全国のBAPE STORE(R)及びオンラインストア(https://bape.com/)にて発売いたします。

BAPE HEADS SHOW記念アイテム







TEE¥8,800 / CAP¥8,800 / TOTE BAG¥6,600

STICKERS SET¥2,420 / PINS SET¥3,850 / TOWEL¥5,500 (全て税込み価格)

RUNWAY





A BATHING APE(R)

2023年秋冬コレクションは、アーカイブアイテムや定番のヒットアイテムをアップデートしたラインアップが登場。メンズとレディース合わせて25LOOK登場したBAPE(R)は、“SPORT MANIA” “COLLEGE CLASSIC” “DENIM PAINTER” という3つのテーマで構成されています。



■SPORT MANIA・・・アメリカ西海岸を席巻した90年代のHIP-HOPを振り返り、当時流行していた音楽カルチャーやグラフィティアートをデザインに取り入れ、高級感とスポーティさを兼ね備えたコレクション。BAPE(R) MONOGRAMや、「ABC CAMO」をメインスタイルに落とし込み、大胆なカラーパレットを採用。高級感を演出するジュエリーやアクセサリーをプラスすることにより、ミレニアム時代のレトロなY2Kの雰囲気を蘇らせています。

■COLLEGE CLASSIC・・・BAPE(R)のデザインの原点でもある、アメリカのカレッジスタイルからインスピレーションを受け、90年代のアメリカのスクールユニフォームから着想を得たパターンと独創的な配色で展開。アップデートされたBAPE(R) CHECKパターンや、レザーのベースボールジャケット、スノーフレーク柄のニット、スポーツウエアのセットアップ、オーバーサイズのメッセンジャバッグがキーアイテムとして登場。

■DENIM PAINTER・・・アメリカのアーティスト、Jackson Pollock(ジャクソン・ポロック)へのオマージュとして、アートとファッションの境界を追求したコレクションでは、新しい柄である「ART CAMO」が登場。抽象画のような筆致で描かれ、独自の織り技術によってゴブラン生地に施されたオリジナルプリントは、BAPE(R) のクラシックなアイテムにあしらわれています。さらに、インクの飛散やウォッシュ加工を施したディストレスデニムスタイルと組み合わされることで、ストリートポップカルチャーに芸術性を吹き込んだ新たな解釈を与えています。











ABOUT A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))

URL https://bape.com/

INSTAGRAM https://www.instagram.com/bape_japan/

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ」「シャークフーディ」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。



AAPE

90年代にフィーチャーしたAAPEは、スケートボード、ヒップホップにインスパイアされ、ストリートの原点に立ち返り、ストリートの伝統に重きを置いたコレクションを発表。メンズコレクションでは、90年代のヒップホップにオマージュされたカラフルなスタイルや「MOONFACE MONOGRAM」の総柄をあしらったトラックスーツが登場。ウィメンズコレクションでは、バスケットボールのジャージに着想を得たクロップドセーターや厚手のワイドパンツに加え、ピンクのカモフラージュ柄のダウンジャケットとショーツが登場。また、コレクションのメインとして、アメリカ国旗のパターンをベースにリモデルされたパッチワークパターンを採用。さらに、ブランドアイコンである「AAPER」アーミーを、ぬいぐるみのバックパックや手編みのセーターに落とし込んだ遊び心のあるアイテムがアクセントとなったコレクションです。



ABOUT AAPE(エー・エイプ)

URL https://aape.jp/

INSTAGRAM https://www.instagram.com/aapestorejp/

2012年春夏、AAPE BY A BATHING APE(R)(略称AAPE)は、若々しく流行の先端を行くアイテムを集約するために考案された全く新しいラインである。若いメンズウェア市場を視野に入れたAAPEは、新世代のファッショニスタのために、シンプルで軽快かつファッショナブルなワードローブを創造することを目指している。毎シーズンのトレンドである快適な着心地で、AAPEの各アイテムは毎日の定番になるようデザインされている。AAPEのロゴは、猿の丸い顔のグラフィックが特徴で、オリジナルのA BATHING APE(R)ムーンフェイスの若いバージョンである。モノトーンのデザインは、印象的でシンプルでありながら、紛れもなくパワフルな表現により、一目でわかるようになっている。



BAPE(R) BLACK

“THE RETRO OUTDOOR”からインスピレーションを得たBAPE(R) BLACK 2023秋冬シーズンは、洗練されたラグジュアリーなクラシックウェア、カラフルなニットセーター、機能的なスポーツウェアなど、さまざまな環境で活躍するウェアに焦点を置いたコレクションとなっております。



ABOUT BAPE(R) BLACK(ベイプ・ブラック)

URL https://bape.com/pages/bapeblack

2015年にA BATHING APE(R)のハイエンドラインとしてデビューしたBAPE(R) BLACKは、その名を冠したカラーを活用し、都会的なラグジュアリーの本質を再定義している。BAPE(R)️ の特徴的な美学から一転、BAPE(R) BLACKは高級素材と職人技を組み合わせ、スターリングシルバー925のジュエリーコレクションなどラグジュアリーな商品を提供している。アイコニックなエイプ・ヘッド・モチーフは、グレイスケールのレンズを通して再創造し、表情豊かなディテールが一新され、自信と主張のある色調となっている。ファッションだけでなく、BAPE(R) BLACKは数々のライフスタイル・ブランドとのコラボレーションにそのDNAを融合させ、プレミアム・レーベルとしてだけでなく、包括的なライフスタイルブランとしての地位を確立している。



BAPY

BAPY 2023秋冬では、“THE OFFICE ESSENTIALS”をテーマとし、“BUSY WORKING LADY”と呼ばれる新社会人の女性に向けたコレクションを発表。従来のオフィスのドレスコードから解き放たれた、個性と自由を尊重したアイテムを提案します。シャープな印象のテーラードスーツや、スポーツウエア、実用的なデニム、パーティードレスなど、仕事からライフワークまで様々なニーズに対応できるバリエーション豊富なラインナップで登場します。



ABOUT BAPY(ベイピー)

URL https://bape.com/pages/bapy

INSTAGRAM https://www.instagram.com/bapy_official/

2001年に設立されたBAPY BY A BATHING APE(R)は、日本の伝統とパリのシックなテイストを調和させ、そのユニークな美学で忙しく働く女性のためのモダンなシルエットを生み出している。2018年の再始動後、BAPYは新鮮な解釈と国際的なビジョンで現代的な服を探求している。 他のA BATHING APE(R)ラインとは一線を画すこのレディースウェアレーベルは、ディテールと質の高い職人技に最大限の注意を払い、フルレンジのウェアとアクセサリーをお届けしている。どのデザインも、実用性だけでなく、このレーベルの若々しくエッジの効いたセンスを体現している。このレーベルのシグネチャーであるコーラルピンクの色合い、BAPY Pinkは、フェミニンなエッセンスと若々しく都会的なスピリットを融合させている。仕事でもレジャーでもなく、BAPYの理念は、ファッション、旅行、ペット、自然など、人生のさまざまな側面を体現し、オールラウンドなライフスタイル・レーベルを創り上げている。



APEE

APEEは、日本のギャルのサブカルチャーとZ世代のポップカルチャーからインスピレーションを得た “GEN-Z GYARU WINTER”をテーマとしたコレクションを発表。Y2Kにフォーカスした本コレクションでは、日本のギャルのスタイルをZ世代のファッションへとアップデートしました。クロップド丈のトップスや、ミニスカート、厚底ブーツ、レッグウォーマーがキーアイテムとなり、ハートやワイルドなカモ柄をレトロに解釈した遊び心溢れる雰囲気に仕上げています。APEEのアイコンであるショート丈トップスとフィット感のあるシルエットを打ち出し、甘さとスパイシーさを併せ持つストリートスタイルを提案しています。



ABOUT APEE(エイピー)

URL https://bape.com/pages/apee

2006年に設立されたAPEE by A BATHING APE(R) (APEE)は、A BATHING APE(R)のレディースコレクションとして、若い女性層を取り込み、2021年の春と夏に新たな姿勢で力強く復活することを発表した。スウィートでありながらセクシーなスタイルは、女の子に若さ、活発さ、美しさを自由に表現させる。可愛らしいハート型のエレメント、カモフラージュプリント、レオパード柄、これらの定番のビジュアルシンボルは、APEEの最も象徴的なデザインを構成し、甘くストレートなガーリー気質を表現している。APEEは、いつでもクールなスタイルと楽しい女の子らしさの間の様々な切り替えを可能にしている。



A BATHING APE(R) 「BAPE HEADS SHOW」

EVENT REPORT URL:https://bape.com/pages/bape-heads-show-report

RUNWAY URL: https://bape.com/pages/bape-heads-show



【本件に関するお問い合わせ先】

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel : 03-3407-2145



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-21:16)