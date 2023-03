[株式会社カカオピッコマ]

株式会社カカオピッコマ(本社:東京都港区、代表取締役社長:金 在龍)は、同社が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」はピッコマWEB(https://piccoma.com/web/)にて「5分で推しが見つかる 待てば¥0で完結まで読める少年/青年マンガ10選」(https://piccoma.com/web/pick/info/426)と「5分で推しが見つかる 待てば¥0で完結まで読める少女/女性マンガ10選」(https://piccoma.com/web/pick/info/427)2つの特集を公開しました。











ピッコマWEBで公開されている「ピッコマ Pick UP !」は作品の魅力、見どころを徹底紹介する深堀記事や、読者視点で作品を紹介する寄稿記事、映像化作品の魅力を役者などの関係者に語ってもらうインタビュー記事など、作品をより楽しんで頂くための独自コンテンツを展開しているコーナーです。



この度、公開された「少年/青年マンガ編」では、受験マンガとして根強い人気を誇る『ドラゴン桜』(コルク)、2000年代にはTVアニメも放送され、2022年には待望の続編が始まった『金色のガッシュ!!』(BIRGDIN BOARD Corp.)や海上救難を中心とした海上保安官たちの活躍を描いた『海猿』(佐藤漫画製作所)などを紹介しております。



「少女/女性マンガ編」では、主人公の「僕」と余命わずかの「さくら」との交流を描いた青春ラブストーリー『君の脾臓をたべたい』(双葉社)、数々のヒット作品を世に送り出し、海外でも高い評価を受ける安野モヨコ先生の『シュガシュガルーン』(コルク)など、多くの女性ファンに支持されている作品を取り上げています。



そして、独自のコンテンツが楽しめる「ピッコマ Pick Up !」以外にも、ピッコマには恋愛、ファンタジー、ドラマ、アクションなど数多くのジャンルのマンガ、SMARTOON、ノベル作品を「待てば¥0」で読むことができ、ご自身に合わせた幅広い読書体験をお楽しみ頂けます。



是非、この週末はピッコマで「5分で推しが見つかる 待てば¥0で完結まで読める少年/青年マンガ10選」と「5分で推しが見つかる 待てば¥0で完結まで読める少女/女性マンガ10選」をご確認ください。



待てば¥0で最終話まで読める完結マンガ(一部抜粋)



「金色のガッシュ!!完全版」

雷句誠



あの「金色のガッシュ!!」が完全版として登場!雷句誠による表紙全巻描き下ろし、カラーページはカラーのまま鮮やかによみがえります。そして注目は描き下ろしとなるオマケの短編マンガ「ガッシュカフェ」。魔物の子供達が戦いを離れ、お茶を飲みながら語り合い、意外な一面を見せ合います。第1回は「ガッシュとゴフレ」がお客様。週刊少年サンデー2001年6号から、2008年4/5合併号まで連載。魔界の王を決めるため、100名の魔物の子供達が人間とコンビを組み、最後の1組になるまで戦う。ファンタジー系バトル漫画。天才ゆえに妬まれ、友達のいなかった清麿と、素っ裸で清麿の部屋の窓を割って入ってきたガッシュ。二人が出会い、過酷な戦い、運命の中で共に助け合い、成長してゆく物語。



「WEB待てば¥0」で配信中(https://piccoma.com/web/product/13565?etype=episode)



「エリアの騎士【極!合本シリーズ】」

原作:伊賀大晃

漫画:月山可也



あの傑作マンガ「エリアの騎士」が【極!合本版シリーズ】に登場!天才サッカー選手と言われ各年代の日本代表にも選出される兄・逢沢傑(あいざわすぐる)と、偉大すぎる一つ年上の兄を持つ弟・逢沢駆(あいざわかける)。ある日、傑と駆が登校中に交通事故にあい、傑は脳死状態、駆も非常に危険な状態となってしまう。ただ一つ、駆を救う手段は傑の心臓を駆に移植することであった。背負って生きて行くにはあまりにも重い「傑の心臓」とサッカーに賭ける「情熱」。駆は苦悩と戦いながらサッカー選手として、人として成長していく!



「WEB待てば¥0」で配信中(https://piccoma.com/web/product/57489?etype=episode)



「ドラゴン桜」

三田紀房



「教えてやる!東大は簡単だ!!」常識破り、処世術。弁護士・桜木による落ちこぼれ高校の再建計画、その内容は東大合格者100人!! 日本のルールは東大を出たやつが作っている。だから……東大に入れ!! もっとも効率的な学習法を教えよう!!



「WEB待てば¥0」で配信中(https://piccoma.com/web/product/439)



「君の膵臓をたべたい」

原作:住野よる

作画:桐原いづみ



「君の膵臓を食べたい」 「その君っていうのは僕のこと?」 「他に?」 本屋大賞2位、至高の青春小説を「ひとひら」の名手が完全コミック化!高校生の【僕】は、クラスメイト・山内桜良が重病で余命いくばくもないことを偶然知ってしまう。ただし桜良は病人とは思えないほど元気で天真爛漫、内向的な【僕】とは正反対である。秘密を共有する2人の奇妙な交流が始まった…!読後、みんながこのタイトルに涙した…ベストセラーの感動をそのままコミックで!待望の第一弾。



「WEB待てば¥0」で配信中(https://piccoma.com/web/product/2307?etype=episode)



「シュガシュガルーン」

安野モヨコ



前代未聞、新感覚ラブ・ファンタジー・コミック!かわいい魔女のショコラとバニラが、人間界にやってきた!魔界の次期女王の座をかけて、恋するハートをめぐるラブバトルがいよいよ始まります!! ラブ・おしゃれ・魔法・バトル、安野モヨコのエッセンスが凝縮された、まったく新しい魔女っ子ストーリー。



「WEB待てば¥0」で配信中(https://piccoma.com/web/product/430?etype=episode)



●ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計3,700万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2022年12月時点の iOS/Android の合算です。







●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 Twitter:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ



