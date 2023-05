[株式会社東急レクリエーション]

オープニング作品に『怪物』、『リトル・マーメイド』などをラインナップ



株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:菅野信三)は、2023年6月2日(金)より、109シネマズ名古屋のシアター6(255席)と、109シネマズ大阪エキスポシティのシアター9(359席)に、プレミアムピュアサウンドシステム「SAION(サイオン)」を導入することを発表します。

「SAION」は、良質な音体験を可能にする109シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム。シアター環境に合わせてカスタムメイドされたスピーカーシステムは、まるでその時その場にいるかのような、あらゆる音をクリアに再現し、コンテンツや作品それぞれの音の資質を極限まで惹き出します。









そのおとを、そのままに/「SAION(サイオン)」とは





◆大規模ライブをも制するハイパワー&ハイレスポンス

大きな音は歪むことなく、小さな音は明瞭に、あらゆる音をクリアに実現。純粋で繊細な音まで聴こえます。スピーカーシステムはシアター環境に合わせてカスタマイズされており、大規模な音楽ライブイベントにも対応する圧倒的なポテンシャルを備えています。



◆先進の音響テクノロジーで作品の魅力を惹き出す

先進のサウンドプロセッサーによって音響バランスを自在にコントロール。製作者の意図を忠実に表現し、作品が持つ魅力を細部に至るまで味わい尽くすことができます。



◆思わず息をのむような空気感、言葉を忘れるほどの臨場感

舞台に立つ役者の息づかいまで感じるような空気感、あるいは熱狂するオーディエンスとともにライブ会場で音楽を浴びているような臨場感。映画という枠を越えて多様化する上映コンテンツにおいてもその真価は鮮やかに発揮されます。



上質で曇りのない劇場音響体験を。プレミアムピュアサウンドシステム「SAION」をご体感ください。



オープニングラインナップ







◆怪物

配給:東宝、ギャガ

上映日:2023年6月2日(金)~

「怪物」とは何か、登場人物それぞれの視線を通した「怪物」探しの果てに訪れる結末を、是枝裕和×坂元裕二×坂本龍一という日本を代表するクリエイターのコラボレーションで描く。2023年・第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品。

(C)2023「怪物」製作委員会





◆リトル・マーメイド

配給:ディズニー

上映日:2023年6月9日(金)~

ディズニー映画の第二黄金期を支え、その歴史の礎を築いてきた『リトル・マーメイド』の実写化。アニメーションに続く参加となる巨匠アラン・メンケンと、『モアナと伝説の海』『ミラベルと魔法だらけの家』など近年のディズニー・アニメーション音楽の中枢を担うリン=マニュエル・ミランダがタッグを組んだ夢の作品。

(C) 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.



導入劇場一覧





◆SAION

・109シネマズグランベリーパーク(TH1・216席)

東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク内



【NEW】 2023年6月2日(金)~

・109シネマズ名古屋(TH6・255席)

愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-14 マーケットスクエアささしま2F

・109シネマズ大阪エキスポシティ(TH9・359席)

大阪府吹田市千里万博公園 2-1 EXPOCITY 内



◆SAION -SR EDITION- ※

・109シネマズプレミアム新宿(全シアター搭載)

東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1号 東急歌舞伎町タワー9F、10F



※「SAION -SR EDITION-」とは

「SAION」の良さをそのままに、坂本龍一氏監修の下で設計された、より極限までリアルな音を追求した音響システム



リンク一覧





・109シネマズ公式ホームページ:https://109cinemas.net/

・109シネマズ公式インスタグラム:https://www.instagram.com/109cinemas/

・109シネマズ名古屋公式Twitter:https://twitter.com/109_nagoya

・109シネマズ大阪エキスポシティ公式Twitter:https://twitter.com/109_osakaEC



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/29-18:16)