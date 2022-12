[株式会社ニット]

新人メンバーに向けてオンラインでチームワークを作り出すニットの社風を体感できる入社式を開催



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。このたび令和4年12月1日(木)に、ニットでHELP YOUの事業を共に作っていく新人メンバーを迎えるオンライン入社式を実施しました。新しく迎えるメンバーに社内の雰囲気やご自身のことをみんなに知ってもらう機会となりました。当日はZoomのコメントで交流が活発に行われ、オンラインで物理的な距離がありながらも、新人メンバーも楽しんで参加をしてくれました。

社内のオンラインイベントでコミュニケーションを活性化させるノウハウを知りたい方の参考になれば幸いです。



当日の様子



01 開催のあいさつ





司会を担当するメンバーが会社を代表して「ご入社おめでとうございます!」とメッセージを伝えました。今回のオンライン入社式では23名が参加しているので、新人メンバーのみならず参加者全員を飽きさせない工夫が必要です。参加メンバーへ積極的に声をかけコミュニケーションを創出したり、チャットでのコメントを読み上げるなど一体感を演出できるようにしました。



02 代表取締役社長の秋沢よりメッセージ~辞令、交代と期待~





次は代表の秋沢より、新人メンバーに向けて辞令と今後の活躍への期待を伝えてもらいました。「自分の強みを生かして会社に新しい価値をもたらしてください。そして『未来を自分で選択できる社会』を共に作っていきましょう!」と期待のメッセージを伝えました。



03 新入メンバーからの自己紹介





会社からのメッセージの後は、新人メンバーから自己紹介をしてもらいました。自らを製品に例えて、自分の取り扱い説明書をもとに発表をしてもらいました。また、入社式前に実施した相互理解のためのバリューカードゲームで決めた、「自分の人生で大事にしたい5つのこと」についても発表してもらい、自身がどんな人物であるのかを参加メンバーに伝えていきました。





そのほかにも、どんなことが得意なのか、逆に苦手なことは何か?など、これから共に働き、どのような価値を創出できるか伝えていきました。また、「メンテナンス」という項目など困ったときにどう声をかけてほしいかについても伝えました。フルリモートで働くからこそ、困ったときに助け合える関係性を大事にしています。



04 先輩社員からの祝辞





次に同じチームで働く先輩メンバーからメッセージを伝えてもらいました。入社までの間に面接などで会話はしているものの、入社式という場で改めて「自分自身も幸せになるような働き方を見つけていってください!」と、期待のコメントを伝えました。



05 記念撮影





最後は参加者全員で記念撮影を行いました。リモートでも「躍動感のある動きでお願いします!」と司会から指示があり、メンバー全員で自由なポーズをとることで自然と笑顔を引き出すことができました。オンラインでつながれば、今回のように日本全国、世界中から一緒に写真撮影を行うことができます。「リモートワークで社内のコミュニケーションを活性化させたい!」という方がいましたら、ぜひお問合せ下さい。



参加者の声 新人メンバーより



自己紹介の際に、リモート環境だと皆さんの反応が見えづらいと思い、オフラインよりも緊張してしまう体感があったのですが、参加メンバーの皆さんがZoomのチャットで私の発言一つ一つを拾ってくださり、とても安心しました。

国内外にいる皆さんが時間を合わせて顔が見える場を作っていただけたこと、私の発表中にかけていただいた数々の言葉から、暮らす場所に関わらず「会社」という一つのつながりの中でオンラインでも”あたたかさ”を感じることができました。



また今後フルリモートという環境下でお仕事をするには自立性も自律性も必要だと思う一方で、まずは周囲の力を借りながら成長していけばいいという社風にも感謝の気持ちでいっぱいです。 この社風を大切にしながら、私も新たなエッセンスを会社に加えられたらと思っています。





開催概要



◆イベント開催日

2022年12月1日(木)15:00~15:30



◆場所

Zoom(オンライン)



◆参加者の人数

23人(代表も含む運営メンバーが参加)



◆参加者エリア

<国内>

東京都、千葉県、埼玉県、大分県、鳥取県、長野県、和歌山県、神奈川県、福島県、福岡県、広島県(順不同)

<海外>

ルワンダ、タイ、オーストラリア、スイス、韓国(順不同)





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



2つの新プラン「1名専属プラン」「ロボットプラン」を開始

「1人の人に業務を専属で依頼したい」「業務を自動化することで人に頼らない仕組みを作りたい」とのご要望に答え、このたび、好評の「チームプラン」に加えて、2つの新プラン「1名専属プラン」「ロボットプラン」をリリースしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000059127.html



<会社概要>







会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。



「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。



URL :https://knit-inc.com/











