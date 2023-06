[バリュエンス]

地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すValuence International Ltd.(本社:中華人民共和国 香港特別行政区、代表取締役社長:六車 進)は、ブランド買取「ALLU」の韓国1号店を2023年6月1日(現地時間)に同地区 龍山にて移転することをお知らせいたします。













龍山駅により近い場所へ移転!



2022年10月に韓国・龍山にオープンした「ALLU Korea Yongsan(アリュー コリア ヨンサン店)」は、 ブランド買取「ALLU」の韓国1号店として多くのお客様にご利用いただいておりました。韓国では若年層もブランド品を身に着ける傾向があり、自身で使用していたものの不要になれば売却し、他の人が使用していたモノでも購入して使うことに抵抗感がないため、ブランド品のリユース市場が大きく成長しております。

そしてこの度、韓国での認知拡大と新規顧客の獲得、リユースの更なる普及促進、お客様の利便性向上を目指して、同地区 龍山にて6月1日(現地時間)に移転することが決定いたしました。新店舗は龍山駅により近い場所に位置し、観光地をはじめ大型ショッピングモールも揃うエリアにオープンいたします。



当社グループでは今後も、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客様に向けてリユースを身近に感じていただけるよう、リユース文化の浸透と循環型社会の実現を目指してまいります。





ALLU Korea Yongsan(アリューヨンサン店) 概要



・店舗名:ALLU Korea Yongsan(アリューヨンサン店)

・オープン:2023年6月1日(木)

・営業時間:10:00~19:00(土日、法定休日は休み) ※11:00~18:00はABSで予約可能

・住所:Room322, 69, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

・買取ジャンル:バッグ、時計、ジュエリー、アパレル、アクセサリー

・対応言語:韓国語、英語

・Instagram:https://www.instagram.com/allu.korea/(@allu.korea)

・Website:https://www.allu.kr/

・Naver blog : https://blog.naver.com/allu_kr





■Valuence International Ltd.(https://www.valuence.inc/group/international/)

・設立:2008 年 11 月 19 日(グループ化:2015 年 9 月)

・代表:六車 進

・本社住所:16/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong

・事業内容:ブランド品、貴金属等の買取、販売

※Valuence International Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270/https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



