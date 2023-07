[株式会社 ノーウェア]

ストリート感満載の高感度なキャンプスタイルを提案



A BATHING APEの新アウトドアレーベル「A CAMPING APE(ア キャンピング エイプ)」。

実用的かつファッショナブルなアウトドアブランドとコラボレーションし、

BAPE(R)︎らしいストリート感のある高感度なキャンプスタイルを提案します。







アウトドアブランド「Helinox(ヘリノックス)」とのコラボレーションでは、タープやシェイド、テーブル、チェア、スツール、カップホルダーなどのブランドを代表するアイテムを“BAPE CAMO”にアレンジ。各アイテムには、コラボを象徴する両ブランドを並べた特別なロゴをあしらっています。リフレクタータグもコラボレーションならではの特別仕様。コラボTシャツもご用意しました。





アメリカの老舗ブランド「PENDLETON(ペンドルトン)」とのコラボレーションは、ラグマット、クッション、エプロン、オーブングローブなどがラインナップ。「PENDLETON」の代表的な柄である“ツーソン”をベースに、オリジナルのテキスタイルに仕上げました。ラグはジャガード織りで、エプロン、クッション、オーブングローブなどの小物は、インクジェットで表現しています。





日本発のキャンプブランド「JAGUY(ヤガイ)」に製作を依頼し、さまざまなサイズ・用途のギアを揃えました。“BAPE CAMO”を総柄にあしらった3サイズ展開のギアコンテナ、シェラカップ用収納ケース、SHARK HOODIE風マルチケース、ソフトクーラー、ランタンケースを用意。ギアコンテナ、シェラカップ用収納ケース、

ソフトクーラーには、ブランドロゴをプリントしたカラビナ型のボトルオープナーが付属します。







また、グッズ類も充実しています。“APE HEAD”を刻印したケトルやマグ、コーヒーミル、シェラカップなどのステンレス製テーブルウェアの他、オリジナルTシャツとクッション、ラグも登場。「BROOKLYN WORKS(ブルックリンワークス)」とのウォータージャグ、「KLEAN KANTEEN(クリーンカンティーン)」とのスチールカップセット、「GSI(ジーエスアイ)」とのヒップフラスコ、「GRIP SWANY(グリップスワニー)」とのG-1(ガンカットグローブ)とTシャツ、「Ki-no(キーノ)」のランタンなど、大人の冒険心を掻き立てるユニークなアイテムを揃えました。



A CAMPING APEは7月5日(水)~18日(火)、伊勢丹新宿店メンズ館1階ザ・ステージで、POP UP STOREをオープンします。テントやテーブル、チェアからラグ、テーブルウェア、Tシャツまで、新作をフルラインナップで披露します。是非、この機会にA CAMPING APE(R)︎の世界観をお楽しみください。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/campingape



RK

グラフィックデザイナーや DJ として活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進む。

2018 年 4 月よりフリーランスに転身。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精 力的に活動中。

その後、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の自身の代表作を生み出す。また、 @instagram 公式アカウントでも富士吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も 77 万人を超える など、現在注目されている日本人アーティストのひとりである。

村上隆や KAWS を始め、数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り 撮る RK の作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。

そのほかにも、NFT にも着手し始め、OPENSEA や FOUNDATION などのプラットフォームでは NFT PHOTOGRAPHY という分野において、わずか 1 ヶ月で約 150ETH を売り上げるなどデジタルアートワーク分 野で注目を集める存在となった。

▶️Instagram: https://www.instagram.com/rkrkrk/



