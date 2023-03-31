50g台の軽量ワイヤレスゲーミングマウス、Glorious社…
［株式会社 アスク］
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Glorious社のワイヤレスゲーミングマウス「Model O Pro Wireless」シリーズ、「Series One Pro Wireless」シリーズを発表いたします。
「Model O Pro Wireless」シリーズは、ビビッドなカラーを採用した軽量ワイヤレスマウスです。55gの軽量ボディに最大19,000dpiの光学式センサーを組み合わせ、素早く正確な操作を可能にしています。鮮やかなツートンカラーを採用した3色のカラーバリエーションをご用意しております。
「Series One Pro Wireless」シリーズは、エンスージアストゲーマー向けのワイヤレスマウスです。つかみ持ちとつまみ持ちに最適化したデザインを採用し、本体重量は50gとさらに低く抑えています。ラインナップは、ホイールボタンのカラーが異なる3製品をご用意しております。
◆製品の特長
55gの軽量ボディで80時間の連続動作が可能（Model O Pro Wireless）
独自の「BAMF」センサーを搭載し、最大19,000dpiの精細な読み取りに対応しています。さらに55gという軽さを備えつつ内蔵バッテリーで最大80時間の連続使用が可能です。
つかみ持ちとつまみ持ちに最適化（Series One Pro Wireless）
全長を短めに、中央の盛り上がりを高めにデザインすることでつかみ持ちとつまみ持ちに最適化しています。「Model O Pro Wireless」シリーズと同じセンサーを使用し、重量は50gと極めて軽く設計されています。
◆製品概要
製品名： Glorious Model O Pro Wireless - Blue Lynx - Forge
カラー： ブルー（Blue Lynx）
型番： GLO-MS-OW-BL-FORGE
JANコード： 0810069975108
アスクコード： MS622
予想市場価格： 18,370円前後（税込）
発売時期： 2023年 4月7日
製品名： Glorious Model O Pro Wireless - Golden Panda - Forge
カラー： イエロー（Golden Panda）
型番： GLO-MS-OW-GP-FORGE
JANコード： 0810069975122
アスクコード： MS623
予想市場価格： 18,370円前後（税込）
発売時期： 2023年 4月7日
製品名： Glorious Model O Pro Wireless - Red Fox - Forge
カラー： レッド（Red Fox）
型番： GLO-MS-OW-RF-FORGE
JANコード： 0810069975115
アスクコード： MS624
予想市場価格： 18,370円前後（税込）
発売時期： 2023年 4月7日
製品情報URL： https://www.ask-corp.jp/products/glorious/mouse/model-o-pro-wireless.html
製品名： Glorious Series One Pro Wireless Mouse - Centauri - Grey/Red - Forge
カラー： グレー/レッド（Centauri）
型番： GLO-MS-P1W-CT-FORGE
JANコード： 0810069975207
アスクコード： MS625
予想市場価格： 18,370円前後（税込）
発売時期： 2023年 4月7日
製品名： Glorious Series One Pro Wireless Mouse - Genos - Grey/Gold - Forge
カラー： グレー/ゴールド（Genos）
型番： GLO-MS-P1W-GE-FORGE
JANコード： 0810069975191
アスクコード： MS626
予想市場価格： 18,370円前後（税込）
発売時期： 2023年 4月7日
製品名： Glorious Series One Pro Wireless Mouse - Vidar - Grey/Blue - Forge
カラー： グレー/ブルー（Vidar）
型番： GLO-MS-P1W-VI-FORGE
JANコード： 0810069975184
アスクコード： MS627
予想市場価格： 18,370円前後（税込）
発売時期： 2023年 4月7日
製品情報URL： https://www.ask-corp.jp/products/glorious/mouse/series-one-pro-wireless.html
＜Glorious LLC 概要＞
Gloriousはライフスタイルゲーミングデバイスカンパニーであり、熱狂的な愛好家によって業界の現状を変えるという使命のもと、2014年に設立されました。可能な限り最高品質でリーズナブルなギアの提供により、熱狂的なゲーマーやプロゲーマーの活躍をサポートします。
URL：https://www.gloriousgaming.com/
＜株式会社アスク 概要＞
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, Crucial, ELSA JAPAN, HTC VIVE, Micro-Star International(MSI), Micron, NVIDIA, NewTek, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞
株式会社アスク 担当：西潟 良祐
TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651
〒102-0076 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階
Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/
株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/31-17:46）
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