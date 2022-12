[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

NADiff a/p/a/r/t(東京都渋谷区恵比寿)は、アーティスト・YUUKI(CHAI)による新作展示「NEW STREET」を店内1F展示スペースにて2022年12月22日(木)から2023年1月22日(日)の期間に開催します。













概要



4人組のガールズバンドCHAIのメンバーとして活動するYUUKI。CHAIではベースのほか作詞やアートワークも担当し、クリエイティブプロジェクト「YMYM」ではアパレルやライフスタイルグッズを手掛けるなど、アート、ファッション、カルチャーを自由に横断しています。同時に作家として、ペインティングやセラミックなどの制作と発表も精力的に行っています。

YUUKIとして初となる本展は「NEW STREET」と題し、今夏CHAIのツアーで訪れたアメリカ大陸の6か国それぞれの場所から影響を受け制作したペインティングや、街中で見つけたファウンドオブジェクトに手を加えた作品を中心に発表いたします。訪れた様々な場所で目にしたものや、自身の体験を自由に軽やかに吸収し、作品へと昇華するYUUKIのクリエーションをぜひご覧ください。





作品紹介









キャンバスにペインティング、アメリカ、カナダで見つけた袋ペーパーナプキン、スタンプ、ビーズなどをコラージュした作品



制作年:2022年

素材:キャンバスにアクリル、コラージュ





アメリカで見つけた陶器にペインティングを施した立体作品



制作年:2022年

素材:ファウンドオブジェクト、アクリル





販売について



展示作品の一部はNADiff a/p/a/r/t店頭、アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて販売します。



店頭|12月22日(木)13:00より販売開始

「OIL by 美術手帖」|12月23日(金)13:00より販売開始

https://oil.bijutsutecho.com/gallery/302





プロフィール









YUUKI(CHAI)

世界的に活躍する4人組、ニュー・エキサイト・オンナバンド「CHAI」のベース・作詞担当。

CHAIのアートワークやアパレルなどもすべて手がけるマルチなクリエイター。

Instagram|https://www.instagram.com/yuukichan2/





展示詳細



YUUKI(CHAI)新作展示「NEW STREET」



期間|2022年12月22日(木)~2023年1月22日(日)

年末年始休業|2022年12月26日(月)~2023年1月4日(水)

会場|NADiff a/p/a/r/t 店内1F展示スペース

入場|無料

主催|NADiff a/p/a/r/t

お問い合わせ|03-3446-4977(営業時間内)/nadiff_info@ccc.co.jp

営業日|木、金、土、日、祝

営業時間|13~19時

特集ページ|http://www.nadiff.com/?p=29556





店舗情報



NADiff a/p/a/r/t





コンテンポラリーアート、フォトに関する国内外の書籍を中心に、アートグッズやマルチプルなども取り扱うブックショップです。インストアで行うイベントや、併設のNADiff Galleryでの企画展開催など、商品の販売に留まらない情報発信を様々な取り組みで行っています。



住所|〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-4 NADiff A/P/A/R/T 1F

TEL|03-3446-4977

WEBサイト|http://www.nadiff.com/

Twitter|https://twitter.com/NADiff_apart

Instagram|https://www.instagram.com/nadiff_apart_/

Facebook|https://www.facebook.com/NADiff-apart-384766371605624/





CCCアートラボ



私たちは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中でアートに関する事業を行う企画集団です。「アートがある生活の提案」を通じてアートを身近にし、誰かの人生をよりハッピーにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、専門的なアプローチで企画提案を行います。

https://www.ccc-artlab.jp/



