[株式会社サンライズプロモーション東京]

2023年6月9日(金)に、有楽町の新劇場「I'M A SHOW」のロビースペースを使った新イヴェント「nanakai-lobby vol.1」を開催いたします。









■「nanakai-lobby」コンセプト

2022年12月に新しく誕生したヴェニューI'M A SHOWのロビースペースのみを使ったDJバーイベント。毎回多彩なゲストDJを招いて、有楽町一等地のビルの7階、ゆるりと音楽とお酒を楽しむコンフォートなコミュニケーション空間。エントランスフリーかつ出入り自由で、これまで有楽町エリアにはなかった使い勝手の良いサードプレイス。



■「nanakai-lobby vol.1」概要

日時:2023年6月9日(金)18:00-23:00

会場:I'M A SHOW

(東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 有楽町マリオン[有楽町センタービル]別館 7F)

出演DJs:

三浦康嗣( ⬜︎ ⬜︎ ⬜︎ )

藤井友信( MUSIC FROM THE MARS )

星野概念(精神科医など)

木暮栄一( the band apart )

ぱいせん( VERANDA )



Entrance free!!(1st drink 1,000yen)

出入り自由



イベントサイト: https://imashow.jp/schedule/433/



