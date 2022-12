[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:上野 聖)は、当社店舗※1におきまして、株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)が展開するメディアミックスプロジェクト『BanG Dream! ガールズバンドパーティ!』とコラボレーション。全35人のメンバーを7人づつ描き下ろし、5回に渡って行う「GiGOフェスタ」を2022年12月17日(土)より開催致します。今回の描き下ろしテーマはホームパーティ。ニットアイテムを取り入れた各メンバーの私服姿は必見です。



コラボ開催と同日から、株式会社ブシロードのグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ

(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)主催のポップアップイベントを一部店舗で開催し、GiGOオリジナルグッズの販売を行います。BanG Dream! を盛り上げる当社施策にご期待ください。

※1 GiGO ONLINE CRANEを含むGiGOグループのお店





【BanG Dream! ガールズバンドパーティ! GiGOフェスタ2022 Winter実施概要】







開催期間

2022年12月17日(土)~

実施対象店舗

全国のGiGOグループのお店

実施内容

・当社店舗限定商品がクレーンゲーム用景品として登場いたします。

・対象景品を展開するクレーンゲームで500円ご利用毎にオリジナルグッズがランダムで一つもらえます。

・GiGOのたい焼き秋葉原でコラボたい焼き「バンドリ!焼き」の販売を行います。

・全国12か所の当社店舗でオリジナルグッズが付いてくるノベルティ付きドリンクの販売を行います。

・資料展示やスタンディ掲出・グッズ販売などのポップアップストアを開催致します。

・ポップアップストア開催を記念した描き下ろしイラストが登場します。

・作品キャストがキャンペーン内容を分かりやすく紹介する動画を開催店舗先行で放映致します。

・本キャンペーン開催を記念してオリジナルグッズがもらえるリツイートキャンペーンを行います。





【クレーンゲーム用限定景品】



2022年12月17日(土)展開開始!

キャンペーンに合わせて、描き下ろし/描き起こされたイラストを使用した当社店舗でしか手に入らない

クレーンゲーム用景品が登場いたします。



■ビッグ缶バッジ 2022 Winter ver.(全7種)







■イラストアクリルボード2022 Winter ver.(全7種)







■BIGバスタオル 2022 Winter ver.(全7種)





※数に限りがございます。なくなり次第、終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。景品の入荷時期、在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。





【プライズキャンペーン】



実施期間

2022年12月17日(土)~2023年1月15日(日)

対象のクレーンゲームへ500円ご利用毎に、フォト風カードをランダムで1枚プレゼントいたします。(全7種)









【GiGO ONLINE CRANE】



GiGO ONLINE CRANEでもキャンペーンにご参加いただけます。

詳しくは下記のGiGO ONLINE CRANE公式HPよりご確認ください。

公式HP URL⇒https://gigo-cranegame.com/ja



≪プライズキャンペーンに関する注意事項≫

・数に限りがございます。なくなり次第、終了となります。

・特典フォト風カードの絵柄はお選びいただけません。

・画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

・キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

・キャンペーンにご参加いただいたグッズの発送は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。





【コラボたい焼き 】







GiGOのたい焼き秋葉原にて「バンドリ!焼き」を販売いたします。

ご購入1個につき、オリジナルコースター(全35種)を ランダムで1 枚差し上げます。



販売期間

2022年12月17日(土) ~ 2023年1月15日(日)

販売店舗

GiGOのたい焼き秋葉原

営業時間

11:00 ~ 20:00 ※予告なく変更となる場合があります。

価格

500円(税込)

フレーバー

プレミアムクリーム



※詳細は公式HPおよび店舗公式Twitterをご確認ください。

※販売数には限りがございます。なくなり次第、終了となります。

※コースターの絵柄はお選びいただけません。





【ノベルティ付きドリンク】



ご購入1点につき、オリジナルコースター(全35種)がランダムで1枚ついてくるドリンクを

販売いたします。



販売期間

2022年12月17日(土) ~ 2023年1月15日(日)

販売店舗

GiGO コラボカフェスタンド札幌ノルベサ、GiGO仙台、GiGO 池袋1号館、GiGO 新宿歌舞伎町、GiGO 金山、GiGO マーケットスクエアささしま、GiGO 難波アビオン、GiOG イオンモール岡山、GiGO 広島本通、GiGO 福岡天神、セガアミュプラザくまもと(全11店舗)

営業時間

各店舗の営業時間に準じます 詳細はHPをご参照ください

価格

500円(税込)



※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※コースターの絵柄は「バンドリ!焼き」と同じものとなります。

※コースターの絵柄はお選び頂けません。予めご了承ください。

※数に限りがございますのでなくなり次第終了となります。





【ポップアップイベント開催】



描き下ろしイラスト等身大スタンディの設置、最新グッズの販売、等

企画盛りだくさんのポップアップイベントを開催致します。



開催期間

2022年11月26日(土)~12月11日(日)10:00~21:00

開催場所

GiGO 秋葉原5号館5階 イベントスペースAkib@ko

入場無料

※今後の社会情勢により、営業日・時間が変更となる場合がございます。 あらかじめご了承ください。





【キャンペーン紹介動画】



様々な施策からなる「GiGOフェスタ 2022 Winter」を湊友希那役の相羽あいなさん、倉田ましろ役の進藤あまねさんが分かりやすく紹介してくれる動画をキャンペーン開催店舗で放映いたします。

※本動画は後日、公式YouTube『バンドリちゃんねる☆』で放映予定です。

■公式YouTube『バンドリちゃんねる☆』

https://www.youtube.com/@bang_dream_official









【開催記念リツイートキャンペーン】









キャンペーン開催を記念したフォロー&リツイートキャンペーンを実施いたします。

Twitterアカウント(https://twitter.com/GENDA_GiGO)をフォローの上で、該当のツイートをリツイートされたお客さまの中から抽選で3名様に「オリジナルコースターフルセット(全35種)」をプレゼントいたします。



≪リツイートキャンペーンに関する注意事項≫

キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

キャンペーンにご参加いただいたグッズの発送は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

リツイートキャンペーン 応募規約:https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html





「BanG Dream!(バンドリ!)」とは



キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。

アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。

作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年4月には、国内ユーザー数が1,500万人を突破。

また、2023年3月に迎える6周年で超大型アップデートを行うことを発表し、今後の展開への期待も高まっています。

[公式ページ] https://bang-dream.com/

[Youtubeチャンネル]

https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA/featured

[Twitter アカウント] https://twitter.com/bang_dream_info





著作権表記



(C)BanG Dream Project

(C)Craft Egg Inc.

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



キャンペーン公式ページURL

https://tempo.gendagigo.jp/bangdream-winter/2022.html



