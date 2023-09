[HJホールディングス株式会社]

オンライン動画配信サービスHuluにて、俳優のノーマン・リーダスが仲間と共にツーリングで世界各地を巡る人気旅番組、Huluプレミア「ライド with ノーマン・リーダス」シーズン6を11月7日(火)から独占配信することが決定しました。本番組は、ドラマ完結後にスピンオフ作品が発表されるなど、益々盛り上がりを見せる大人気パニック・サバイバル・ドラマ「ウォーキング・デッド」(シーズン1~11(字・吹)配信中)シリーズのダリル役で知られるノーマン・リーダスが、仲間と共に世界各国を訪れ、各地の絶景やその土地に根付く文化や歴史を紹介する旅番組。毎回ノーマンと親交のある豪華ゲストが登場するのも見どころ。待望のシーズン6の第1話には『マトリックス』シリーズ、『ジョン・ウィック』シリーズ(共に配信中)で知られるキアヌ・リーヴスが登場!世界77か国初登場No.1&シリーズ最大ヒットを記録している最新作『ジョン・ウィック:コンセクエンス』でも引き続き主演を務めるキアヌは、実はノーマンと肩を並べるほどのバイク好きとしても有名で、その情熱が高じて自身のバイクメーカーを設立してしまうほど。そんなバイク好きの二人は神秘的なユタ州の砂漠を旅します。ボンネビル・ソルトフラッツからキャニオンランズ国立公園、モアブの渓谷まで、壮大なアドベンチャーを満喫!





【「ライド with ノーマン・リーダス」シーズン6予告編】





韓国ドラマでは、今年の7月の初回放送以降、6話連続で右肩上がりに視聴率を伸ばした話題作Huluプレミア「ずっとあなたを待っていました」が早くも日本初上陸!11月3日(金・祝)から独占配信することが決定しました。田舎町で起こった殺人事件をきっかけに、事件を追う刑事が欲望渦巻く大きな事件へと飲み込まれていくミステリーサスペンス。Huluプレミア「ジンクスの恋人」や「哲仁王后 ~俺がクイーン!?~」「王女ピョンガン 月が浮かぶ川」(すべて配信中)で凛々しい姿から愛らしい姿まで多彩な演技を見せるナ・イヌが本作で刑事役に初挑戦。熱血漢という役どころで新境地を拓きます。





さらに、10月のHuluでは豪華客船サクラメント号で消息を絶った姉の真相を突き止めるために新人クルーとして乗船したジェイミー(オスカー・ケネディ)が刃物を持った着ぐるみアヒルさんに追い回されるスラッシャーコメディドラマ「WRECK/レック」シーズン1を10月17日(火)から独占配信いたします。主演のジェイミー・ウォルシュを演じるのは、イギリスで子役からTVドラマを中心に活躍するオスカー・ケネディ。そしてジェイミーと同じタイミングで新人クルーとして乗船し、真相追求に手を貸すヴィヴィアン・リムをドラマ「ベイカー街探偵団」で探偵ビー役のザディア・グレアムが演じます。2022年10月にイギリス・BBC Three で放送され、批評サイトのロッテントマトではオーディエンススコア96%という高評価を獲得(2023/9/14時点)。また、「登場人物のセクシャリティに焦点を当ててはいないが、LGBTQ+のキャラクターを登場させることで、徹底的にクィアのDNAを投入した」と語る本作のクリエイター兼脚本家のライアン・J・ブラウンは2023年にイギリス・ヨーロッパ随一の発行部数を誇るゲイ雑誌『Attitude』の映画・テレビ・音楽部門で「世界を変える LGBTQ先駆者10人」の1人に選ばれています。2023年にシーズン2の放送も予定されている話題の作品です!

【「WRECK/レック」予告編】





そして、世界中を熱狂の渦に巻き込んだ革新的ドラマの完結編「ウォーキング・デッド」シーズン11(第17話~第24話)字幕版を10月3日(火)から配信いたします。“ウォーカー”と呼ばれるゾンビがはびこるアメリカを舞台に、人間たちが時にぶつかりあいながらも生き抜く術を模索していくサバイバル・ヒューマン・ドラマの傑作シリーズの結末を是非ご覧ください。

【「ウォーキング・デッド」シーズン11(第17話~第24話)予告編】





さらに韓国で瞬間最高視聴率31.1%を記録した大ヒットシリーズ待望の続編「ペントハウス2」(第1話~第10話、SP)を10月5日(木)から配信いたします。超高級タワーマンションを舞台に入り乱れる結託と裏切り、衝撃展開の連続に目が離せなくなること間違いなし!

【「ペントハウス2」予告編】





【秋のHuluは話題の海外・アジアドラマ&映画を続々配信!】

「WRECK/レック」「ウォーキング・デッド」シーズン11(第17話~第24話)「ペントハウス2」(第1話~第10話、SP)の他にも話題の海外・アジアドラマ&映画を続々配信!韓国のNAVER社とPLAYLIST社が制作する新たな音楽バラエティ番組「NPOP」(読み方:エンポップ)を独占配信中!「NPOP」はパフォーマンスを中心とした「STAGE N」とバラエティの「STAY N」で構成されており、9月はBTS V、NCT、CRAVITY、STAYC、BOYNEXTDOOR、RIIZE等、豪華アーティストが出演。さらに、NewJeansが登場する「NPOP PREVIEW」も近日配信予定です。また、鬼才クエンティン・タランティーノ監督の代表作『キル・ビル』(2003)『キル・ビル Vol.2』(2004)の字幕版、吹替版を見放題配信中です。また、タランティーノ監督作品の中でもファンが多い1997年に劇場公開した犯罪サスペンス映画『ジャッキー・ブラウン』(字幕版)も配信中。Huluでは既に配信中の第1作『レザボア・ドッグス』(1992)、第2作『パルプ・フィクション』(1994)、第5作『デス・プルーフ in グラインドハウス』(2007)、第8作『ヘイトフル・エイト』(2015)と合わせて、計6作品のタランティーノ作品を楽しむことが出来るようになりました。また、ネイサン・フィリオン主演の笑って泣ける痛快ポリス・ストーリー「ザ・ルーキー」シーズン3を10月1日(日)から配信します。そして、世界中を熱狂の渦に巻き込んだ革新的ドラマ「ウォーキング・デッド」シーズン11の第9話~第16話の吹替版を10月3日(火)から見放題独占配信。大人気シリーズ「ウォーキング・デッド」を吹替版で観られるのはHuluだけ!さらに「社内お見合い」のキム・セジョンと「恋慕」のナム・ユンスが共演し、松田奈緒子の大人気コミック「重版出来!」をドラマ化した、新米編集者たちの葛藤と成長を描くヒューマンドラマ「今日のウェブトゥーン」を10月5日(木)から配信。また同日には、凍てつく心を溶かす美しく切ない大人のラブロマンス「なぜオ・スジェなのか」も配信します。翌日、10月6日(金)からは人間関係と神経科学者の専門家というまさに“恋愛のプロ”である3人が男女20人を “完璧なペア”としてマッチングし、初対面の状態から挙式、ハネムーン、同棲生活を送らせるオーストラリア発のリアリティ番組「マッチングの神様 ~結婚実験リアリティ~」シーズン4の第25話~第28話を見放題独占配信します。また、壮大な愛憎劇と美しいアクションシーンで魅せる大ヒットブロマンス時代劇「山河令」を10月16日(月)から配信。そして、映画版も制作された大ヒットBLドラマの続編で、前作に引き続き最高のケミを見せた国民的大スターとイケメンシェフの2人が織りなす切ないラブストーリー「To My Star2:僕たちの言えなかった話」を10月23日(月)から配信します。さらに、幅広い世代から支持を集める犯罪捜査ドラマ×ファミリードラマ「ブルーブラッド ~NYPD家族の絆~」シーズン11を10月24日(火)から配信します。





<配信情報>※配信開始順

「NPOP」(字幕なし版・字幕版)独占配信中

『キル・ビル』『キル・ビル Vol.2』(字・吹)、『ジャッキー・ブラウン』(字)配信中

「ザ・ルーキー」シーズン3(字・吹)10月1日(日)から配信

「ウォーキング・デッド」シーズン11 第17話~第24話(字)10月3日(火)から配信

「ウォーキング・デッド」シーズン11 第9話~第16話(吹)10月3日(火)から見放題独占配信

「今日のウェブトゥーン」(字)10月5日(木)から配信

「なぜオ・スジェなのか」(字)10月5日(木)から配信

「ペントハウス2」(字)第1話~第10話、SP 10月5日(木)から配信

「マッチングの神様 ~結婚実験リアリティ~」シーズン4 第25話~第28話(字)10月6日(金)から見放題独占配信

「山河令」(字)10月16日(月)から配信

★Huluプレミア「WRECK/レック」シーズン1(字・吹)10月17日(火)から独占配信

「To My Star2:僕たちの言えなかった話」(字)10月23日(月)から配信

「ブルーブラッド ~NYPD家族の絆~」シーズン11(字)10月24日(火)から配信

★Huluプレミア「ずっとあなたを待っていました」(字)11月3日(金・祝)から第1話~第7話、11月10日(金)から第8話~第14話独占配信

★Huluプレミア「ライド with ノーマン・リーダス」シーズン6(字)11月7日(火)から独占配信





Huluプレミアとは https://www.hulu.jp/static/premiere/

Huluプレミアは、日本初上陸の海外作品をお届けするブランドラインです。

世界中から集めた選りすぐりの話題作を【追加料金なし】でお楽しみいただけます。



