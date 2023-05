[バリュエンス]

ぶつかり合う美しき強さ。17年ぶり女子だけのプロ修斗公式戦『COLORS(カラーズ)』を開催!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年5月29日(月)よりCOLORS Produce by SHOOTO チャリティーオークションを開催中です。













COLORSでしか手に入らない貴重なアイテムを出品!出場選手の直筆サイン入りグッズをお届け







SARAMI選手、澤田千優選手と2階級の世界王者が誕生、国内外の選手も多数参戦し、アマチュア修斗からも多くの選手がプロへの階段を登り、更に熱気が高まる修斗女子戦線。その盛り上がりを象徴すべく2006年以来、実に17年ぶりに女子だけのプロ修斗公式戦を公式戦が5月21日、東京・ニューピアホールにて開催され、その記念すべき大会のイベント名は「COLORS Produce by SHOOTO(カラーズ プロデュース バイ シュート)」です。これから始まる新たなイベントは、まだ誰の色でもない無色状態のリングというキャンバスに各選手それぞれの色に染めてほしい。そして自分のカラーに染めていくような強い選手の誕生を願う意味も込めてCOLORS(カラーズ)と名づけられました。

現在HATTRICKにて開催中のCOLORS Produce by SHOOTO チャリティーオークションでは、17年ぶりの女子大会「COLORS」開催を記念して今大会の為に製作されたグローブをはじめ、出場する選手たちの直筆サイン入りアイテムを出品いたします。また、今大会のCSOを務める藤井惠さんをはじめ、修斗公式アンバサダーでもある宮藤あどねさんやラウンドガールの直筆サイン入りアイテムも今回特別に出品いたします。



なお、このオークションの売り上げの一部は一般社団法人日本修斗協会を通じて、アマチュア修斗運営費などに充てられ、将来の格闘技界を担う若い選手達の為に活用されます。









COLORS Produce by SHOOTO チャリティーオークション概要







開催期間: 2023年5月29日(月)18:00 ~ 6月4日(日)22:00

出品商品:SARAMI選手、渡辺彩華選手、藤井恵さん(COLORS CSO)、修斗公式アンバサダー 宮藤あどねさん&ラウンドガール、全出場選手の直筆サイン入りアイテムなど

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/918

※詳細はオークションページよりご確認ください









HATTRICKについて







『挑戦者の持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



