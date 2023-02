[株式会社インフォマート]

~ Deepworkとの協業を通じて、企業の“国税関係書類の電子保存”を支援 ~



BtoBビジネスを革新する信頼のリーディングカンパニーを目指す、株式会社インフォマート(本社:東京都港区 代表取締役社長:中島 健、以下「当社」)は、株式会社Deepwork(本社:東京都新宿区 代表取締役:横井 朗、以下「Deepwork」)との協業により、2024年1月に完全義務化される改正電子帳簿保存法に対応した文書管理サービス「STORAGE by invox」の提供を開始したことお知らせします。











コロナ禍の影響により、企業の働き方は変化し、経理業務をはじめとしたバックオフィス業務のデジタル化は加速しています。



2022年1月には、電子帳簿保存法(以下、「改正電子帳簿保存法」)が改正され、請求書や納品書等の国税関係書類における保存ルールが変わり「電子取引における電子保存」が義務化されました。宥恕措置として2年間の猶予期間が設けられましたが、2024年1月からは完全義務化され、電子データで受け取った書類は原則としてデータで、かつ改正電子帳簿保存法の要件に則って保存することが求められます。



完全義務化の開始が迫る中、当社は、当社の出資先で経理業務を自動化するクラウドサービス「invoxシリーズ」を開発・運営するDeepworkと協業し、改正電子帳簿保存法に対応したクラウド文書管理サービス「STORAGE by invox」の提供を開始しました。



「STORAGE by invox」は、紙やPDFで受け取った請求書や納品書、領収書等の国税関係書類を、検索要件の記録項目として必要な「取引年月日・金額・取引先」を正確にデータ化し、訂正削除の履歴や申請・承認の記録を残して電子保存・管理することができます。これにより、当社のBtoBプラットフォームシリーズとあわせ、ユーザーの幅広い書類の電子保存ニーズに対して対応できるようになります。









< STORAGE by invoxの特徴 >





コストを抑えたセルフ入力、スピードを優先したAI OCR、99.9%の精度保証のオペレータ入力の3種類のデータ化方法を選択できます。

「取引」や「伝票No」でグループ化し、検索や管理を容易にできます。

訂正・削除の履歴は自動で記録されるため、運用の手間を最小化できます。

書類や部門ごとにワークフローの設定が行えます。

一括データダウンロードや索引簿形式でのデータ出力が行えます。







< 利用料金について >



利用料金は、ユーザーの目的に合わせて、「ミニマム」「ベーシック」の2つのプランがございます。











料金の詳細は、Webページをご確認ください。

https://www.infomart.co.jp/storagebyinvox/index.asp



当社は、「STORAGE by invox」そして「BtoBプラットフォーム」を通じて、企業のデジタル化を後押しし、社会全体のDX実現に貢献してまいります。





< Deepwork 代表取締役 横井 朗 氏のコメント >



Deepworkが運営するinvoxは、2021年1月よりインフォマート社が提供する「BtoBプラットフォーム 請求書」とAPI連携を構築し、2つのサービスを組み合わせることで請求書の電子化率100%を達成されたお客様が次々にあらわれています。



この度提供が開始される「STORAGE by invox」は、請求書に限らず、あらゆる国税関係書類を電子帳簿保存法の要件に則って電子保存するサービスです。「STORAGE by invox」によって、従前からインフォマート社と取り組んできた請求処理の電子化に加えて、企業間取引に関わる多種多様な書類の電子化推進に貢献していきます。





< 当社 取締役 木村 慎のコメント >



当社は2021年のDeepwork社との資本提携以降、請求書を電子化からデジタル化にシフトするサポートを協働で進めてまいりました。同社の電子帳簿保存対応で培った技術と経験を活かした「STORAGE by invox」は、コストパフォーマンスにも秀でており、多くの企業様にご満足いただけるサービスと確信しております。









<「STORAGE by invox」について >



改正電子帳簿保存法(令和4年1月1日施行)に対応したクラウド文書管理サービスです。請求書や納品書、領収書等の国税関係書類を、検索要件の記録項目として必要な「取引年月日・金額・取引先」を正確にデータ化した上で、訂正削除の履歴や申請・承認の記録を残して電子保存します。



URL: https://www.infomart.co.jp/storagebyinvox/index.asp





< 会社概要 >



【Deepwork】

会社名:株式会社Deepwork

代表者:代表取締役 横井 朗

本社所在地:東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F +OURS

設立:2019年2月1日

資本金:1億円(2021年11月時点)

事業内容:「invox受取請求書」および「invox電子帳簿保存」等の開発・運営

従業員数:40名(2022年5月時点)

URL:https://deepwk.com/



【インフォマート】

会社名:株式会社インフォマート(東証プライム市場:2492)

代表者:代表取締役社長 中島 健

本社所在地:東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立:1998年2月13日

資本金:32億1,251万円

事業内容:BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの運営

従業員数:680名(2022年9月末現在)

URL:https://www.infomart.co.jp/



