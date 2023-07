[株式会社 ノーウェア]





この度、2023年4月にブランド設立30周年を迎えた「A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))」のキッズレーベル「BAPE KIDS(R)(ベイプ・キッズ(R))」は、2023秋冬コレクションのLOOKを公開いたします。本コレクションは、2023年7月8日(土)より順次販売を開始いたします。

BAPE KIDS(R)の2023年秋冬コレクションは、「SCHOOL」「OUTDOOR」「BABY MILO(R) TOY BOX」の3つのコンセプトを掲げ、BAPE(R)のルーツでもあるストリートを彷彿させる大人顔負けのスタイルに、遊び心をふんだんに詰め込んだアイテムを揃えました。メンズ&レディースコレクションと共に、BAPE(R)らしさ溢れるキッズコレクションを是非ご覧ください。



■SCHOOL

ルーズシルエットやグラフィティ柄などストリート色の強いアイテムに、チェック柄やカレッジモチーフを組み合わせたスタイリングを提案。大胆なグラフィックや配色、柄の切り替え、レイヤードなど、キッズコレクションならではのポップなアイデアをアイテムに盛り込みました。全体的にトーンを抑えたカラーに統一することで、ポップかつクールなイメージに仕上げたコレクションとなっております。





■OUTDOOR

ハイキングやスポーツなどのアクティブな動きに対応できる、ゆったりとしたシルエットが特徴のコレクション。大人のメンズコレクションでも登場したアイテムや、新作のカモフラージュ“LAYRED LINE CAMO”などをキッズサイズでデザインしており、親子でのリンクコーデもおすすめ。寒い冬にぴったりの暖かい素材のアイテムを揃えました。





■BABY MILO(R) TOY BOX

グラフィックやディテールに遊び心をプラスしたアイテムを展開。ぬいぐるみに変身した“MILO&FRIENDS”から、ブリキのおもちゃの積み木など、おもちゃ箱をひっくり返したようなキッズらしく、賑やかで楽しげなデザインが登場。フード部分に耳やツノを付けたフーディーや、UFOキャッチャーをイメージしたデイバッグがラインアップ。カラフルな総柄や“MILO&FRIENDS”を描いた大胆なプリントなどが特徴です。







BAPE.COM 2023 AUTUMN & WINTER SEASON LOOK

https://bape.com/pages/23awkidslookbook



ABOUT BAPE KIDS(R)(ベイプ・キッズ(R))

URL https://bape.com/collections/all/instock+typekids

INSTAGRAM https://instagram.com/bapekids_Japan

A BATHING APE(R)️が展開するキッズライン「BAPE KIDS(R)️」は、ストリートのメジャーレーベルで最も先駆的に子ども向けのスタイルを提案したパイオニアとして、長年愛され続けてきた。ローンチは遡ること2006年。同年、原宿にオープンした「BAPE KIDS(R)️」のオンリーショップ「BAPE KIDS(R)️ 原宿」は、洗練されたBAPE STORE(R)️の世界観を踏襲しながらも、5000本のバナナで埋め尽くされたバナナプールや、BABY MILO(R)️をフィーチャーした巨大モニターなど、子どもたちがワクワクするまるでテーマパークのような空間も話題を呼び、以降は国内に止まらず、香港やロンドンなど国際的な主要都市にも上陸。



ABOUT A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))

URL https://bape.com

INSTAGRAM https://www.instagram.com/bape_japan

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ」「シャークフーディ」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。



【本件に関するお問い合わせ先】

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel : 03-3407-2145



