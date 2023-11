[株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン]

伊藤美来、内田真礼、内田雄馬、ウマ娘 プリティーダービー、大橋彩香、南條愛乃 など総勢19組のアーティストが出演



アニメ専門チャンネル<アニマックス>は、2023年11月18日(土)にアニメミュージックの祭典 「ANIMAX MUSIX 2023」を横浜アリーナで開催しました。「ANIMAX MUSIX」は『アニメミュージックの魅力を世界へ!』をコンセプトに、2009年5月よりスタート。今年は「うたって、はじけて、アニメミュージックの“祭”」をテーマに、4年ぶりにファンの皆様からの声出し解禁、さらに6時間ロング公演の復活、そしてANIMAX MUSIX史上初のテレビ生放送を行い、師走にかけて今年のミュージックシーンを代表するトレンドとして注目される“アニメミュージック”の祭典としてふさわしい、横浜アリーナを例年以上にアツくさせたライブの模様をお伝えします!





<出演アーティスト>

伊藤美来、上坂すみれ、内田真礼、内田雄馬、ウマ娘 プリティーダービー、オーイシマサヨシ、大橋彩香、GARNiDELiA、サンドリオン、JUNNA、東山奈央、TRUE、中島由貴、南條愛乃、4U、MyGO!!!!!、MADKID、Liyuu、RAISE A SUILEN



LIVE REPORT:ANIMAX MUSIX 2023前半





今年も恒例の横浜アリーナで開催されたアニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX 2023」。

ANIMAX MUSIX初参戦の内田雄馬がトップバッターを務め、TVアニメ『怪病医ラムネ』の「SHAKE!SHAKE!SHAKE!」で会場のボルテージを一気に上げ、TVアニメ『灼熱カバディ』の「Comin' Back」、TVアニメ『あひるの空』の「Over」を歌い上げ、アニメミュージックの“祭”にふさわしいパワフル全開のスタートを切った。

続いて登場したのは大橋彩香。TVアニメ『さばげぶっ!』の「YES!!」、TVアニメ『政宗くんのリベンジR』の「Please, please!」などを彼女らしく元気いっぱいに披露した。



ここで、“声出し解禁”となった今年の見どころのひとつ、会場一体となって盛り上がる企画「声出せ!SELECTION!」

Liyuu × 中島由貴が、TVアニメ『とっとこハム太郎』の「ハム太郎とっとこうた」、サンドリオンが、TVアニメ『ゆるゆり♪♪』の「いぇす!ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪」をそれぞれカバーし、会場が一体となり声を出しての盛り上がりを見せた。

次に、初参戦の「Tokyo 7th シスターズ」発のユニット4Uがステージへ。「LOVE AND DEVIL」、「Fire and Rose」、「Funny☆Clutch」を披露し、初参戦とは思えないほどの熱量で横浜アリーナを熱狂の渦に巻き込んでいく。

そしてMADKIDもTVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 3』の「SIN」などを披露し、息つく間もなく会場のボルテージを上げ、東山奈央がTVアニメ『かくりよの宿飯』の「灯火のまにまに」などを歌い上げたところで「ANIME SELECTION」に突入。

昨年末よりスタートし、アニメ界の話題をさらったTVアニメ『機動戦⼠ガンダム 水星の魔女』より、Season1オープニングテーマ「祝福」をJUNNA × GARNiDELiA、Season1エンディングテーマ「君よ 気高くあれ」を中島由貴 × 大橋彩香が圧巻のコラボステージを魅せ、ANIMAX MUSIXならではの豪華コラボレーションに観客も大いに沸いた。



ここでANIMAX MUSIX初参戦となる「BanG Dream!」発のユニットMyGO!!!!!が登場。

TVアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』の「壱雫空」や『バンドリ!』から「影色舞」を披露。続けて、ANIMAX MUSIX NEXTAGE 2023で優勝し今回ANIMAX MUSIX 2023の出演を勝ち取ったサンドリオンとのコラボレーションで「Time Lapse」を披露し、会場は割れんばかりの歓声が飛び交う。





会場のボルテージが冷めやらぬまま、伊藤美来が登場。TVアニメ『戦闘員、派遣します!』の「No.6」、TVアニメ『星屑テレパス』の「点と線」を彼女の愛くるしいパフォーマンスで披露すると、会場から揺れんばかりの歓声が上がり、続けてLiyuuが、TVアニメ『夫婦以上、恋人未満。』の「TRUE FOOL LOVE」、TVアニメ『はたらく魔王さま!! 2nd Season』の「bloomin'」を歌い上げたところで、ANIMAX MUSIX恒例の「FAN SELECTION」に突入!ファンが聴きたいというリクエスト曲をアーティストが歌う唯一無二のステージが幕を開ける。



豪華アーティストのコラボレーションで、内田雄馬 × オーイシマサヨシがTVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』の「飛天」を、上坂すみれ × 南條愛乃がTVアニメ『サクラ大戦』の「ゲキテイ(檄!帝国華撃団)」をカバー!

そして、サンドリオンがTVアニメ『星屑テレパス』の「天体図」を初参戦と感じさせないパフォーマンスを披露し、彼女たちのさらなる飛躍を感じさせた。

ボルテージを最高潮に保ったまま、JUNNAがTVアニメ『魔法使いの嫁 SEASON2』の「Dear」、「眠らされたリネージュ」を、TRUEがTVアニメ『最弱無敗の神装機竜』の「飛竜の騎士」、TVアニメ『バディ・コンプレックス』の「UNISONIA」、『特別編 響け!ユーフォニアム ~アンサンブルコンテスト~』の「アンサンブル」を披露し、ここで前半戦が終了。



LIVE REPORT:ANIMAX MUSIX 2023後半



後半も、スタートから爆上がり!「BanG Dream!」より2組目のユニットRAISE A SUILENが登場。『バンドリ!』より「Apocalypse」、「!NVADE SHOW!」、「HELL! or HELL?」を披露し、「BanG Dream!」の世界観に会場を包んだところで内田真礼とのコラボレーションでTVアニメ『ノラガミ ARAGOTO』の「狂乱 Hey Kids!!」をカバーし、再び会場のボルテージを瞬時に最高潮へ上げる。



続いて「ANIME SELECTION」では、大人気TVアニメ『転生したらスライムだった件』より「Nameless Story」を内田雄馬がカバー、「Another colony」をTRUEがオーイシマサヨシとのコラボレーションで披露し、会場をアニメの世界観へと誘う。





上坂すみれは、TVアニメ『げんしけん 二代目』の「げんし、女子は、たいようだった。」、TVアニメ『ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~』の「ハッピーエンドプリンセス」を、続けて

中島由貴がTVアニメ『ゴブリンスレイヤーII』の「霞の向こうへ」、TVアニメ『可愛いだけじゃない式守さん』の「Route BLUE」、GARNiDELiAがTVアニメ『贄姫と獣の王』の「ONLY」、続けて「極楽浄土」を披露し、再び会場が熱狂の渦に包みこまれていく。





再び「FAN SELECTION」では、Liyuuが TVアニメ『アオハライド』の「世界は恋に落ちている」をカバーし、JUNNA × 東山奈央 × TRUEのコラボレーションでTVアニメ『マクロスΔ(デルタ)』の「一度だけの恋なら」をカバー。さらに内田真礼がTVアニメ『冰剣の魔術師が世界を統べる』の「ラウドへイラー」、TVアニメ『経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。』の「ラブ・ユー・テンダー!」を、南條愛乃がTVアニメ『冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた』の「閃 -Sen-」、TVアニメ『グリザイアの果実』などをメドレーで披露し、LIVE終盤にも関わらず、興奮冷めやらぬ状態で次のコーナーへ。

今回のANIMAX MUSIX 2023のテーマでもある“祭”企画として祭りのように盛り上がる曲をお届けする企画「お祭りSELECTION」では、MADKID × Raychell from RAISE A SUILENがTVアニメ『SDガンダムフォース』の「ココロオドル」を、東山奈央がTVアニメ『機巧少女は傷つかない』の「回レ!雪月花」をカバーし、まさにお祭りモード全開。

そして、ANIMAX MUSIX、“祭”を盛り上げ続けてきたオーイシマサヨシがTVアニメ『勇者が死んだ!』の「死んだ!」、TVアニメ『お嬢と番犬くん』の「好きになっちゃダメな人」などを披露し、ついに大トリとしてウマ娘 プリティーダービーが出走。TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』の「ソシテミンナノ」、『ウマ娘 プリティーダービー』より「トレセン音頭」、「Ms. VICTORIA」をパフィーマンスした後に、ラストに伊藤美来

とコラボレーションで「うまぴょい伝説」を披露すると、横浜アリーナの会場はまさに祭の最後を飾るような揺れんばかりの大歓声となった。

最後は、出演アーティスト全員でTVアニメ『ハイキュー!!』の「イマジネーション」を大合唱し、6時間に及ぶ熱狂に包まれたLIVEはフィナーレを迎えた。

(LIVE REPORT以上)





本日発表しましたLemino presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRINGもお楽しみにお待ちください。

15周年を迎えるANIMAX MUSIXをこれからもよろしくお願いします!!️





このLIVEの模様は、以下の配信・放送でお楽しみいただけます。



▶『ANIMAX MUSIX 2023』見逃し配信

本日のライブをスマホやPCでいつでもどこでも楽しめる<見逃し配信>決定!

[配信]スカパー!番組配信内<アニマックスオンデマンド> https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-17

見逃し配信:2023/11/25(土)12:00~2023/12/3(日)23:59



▶『ANIMAX MUSIX 2023 ~LIVE & BACKSTAGE~』

「ANIMAX MUSIX2023」の編集版をアニマックスで放送決定!ステージの裏側やアーティストからのコメントなど特別なシーンを追加し、2週にわたって放送します。

[放送]アニマックス https://www.animax.co.jp/

放送日時:#1 2024/3/24(日) 20:00~、#2 2024/3/31(日) 20:00~ (予定)





詳しい配信・放送情報は

ANIMAX MUSIX公式サイト▶ https://www.animax.co.jp/animaxmusix

ANIMAX MUSIX公式Twitter▶ https://twitter.com/animaxmusixjp (@animaxmusixjp)でご確認ください。





