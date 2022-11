[鑫三海株式会社]

ケアの過程が見える!



鑫三海株式会社(本社:大阪府堺市堺区、代表取締役:伴場 義通)は、フォロー&RTで豪華賞品が抽選で当たる、「Deparee Twitterキャンペーン」を、unpo_depareeのTwitter公式アカウントで11月25日に開催しました。







鑫三海株式会社は、楽天市場 公式店舗「SINSANKAI」での販売を記念して、2022年11月25日よりunpo_depareeのTwitter公式アカウントで、Amazonギフト券等豪華賞品が抽選で当たる「Deparee Twitterキャンペーン」を開催しました。



キャンペーン概要

応募期間:2022年11月25日~2022年12月1日23:59



応募方法

(1) @UNPO_Deparee

をフォロー

(2) 対象ツイートをリツイート



冷感光美容器「Deparee D650B」









〇家庭用光美容器として業界最大級の出力パワー「21ジュール」を実現

女性のムダ毛はもちろん、男性の髭などにもしっかり対応できるハイパワーな家庭用光美容器です。

〇お手入れを可視化するAIシステム搭載

光センサーでデータをフィードバックし、HDモニターによって毛の変化をしっかり把握できます。

〇コードレスで使用可能

重さを387gに抑え、コンパクトで使いやすく、いつでも、どこでもムダ毛ケアができます。

〇120枚の冷感シート付き

簡単に取り付けができる付属の冷感シートで、清潔かつ衛生的にご使用いただけます。

〇最大24ヶ月のメーカー保証・90日返金保証

最大24ヶ月のメーカー保証

(通常の12ヶ月保証に加え、レビュー投稿の条件付きで+12ヶ月の延長保証が付きます)

90日返金保証

(製品をご使用になり、ご満足いただけない場合に限り製品到着日から90日以内であれば全額返金いたします)

PSEマーク認証済み



楽天販売ページ:https://item.rakuten.co.jp/sinsankai/yls-tmy-d650b/





運営会社



-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp

◇楽天SINSANKAI https://www.rakuten.co.jp/sinsankai

◇Twitter https://twitter.com/afustore_jp

◇Instagram https://www.instagram.com/afustore_jp/

◇Facebook https://www.facebook.com/afustore.jp

◇YouTube https://www.youtube.com/c/afustore





