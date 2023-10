[株式会社 トゥモローランド]

10月12日(木)から、SUPER A MARKET3店舗を巡回する

「Charlotte CHESNAIS ALPHA JEWELS POP UP STORE」を開催いたします。



今回はCharlotte CHESNAIS(シャルロット シェネ)の、M/M(Paris)とのコラボレーションである26の文字をジュエリーに見立てたコレクション「ALPHAJEWELS」の販売に加え、パリの直営店限定のエナメルイヤカフを特別販売致します。



これまでのコレクションも数多く揃い、Charlotte CHESNAISを十分に楽しんでいただけるPOP UP STOREとなっております。



ぜひこの機会に足をお運び下さい。





About 「ALPHAJEWELS」





すべては「Initial Ring」と名付けた、Charlotte がデザインした「double-C」から始まりました。 文字でもなくロゴでもない、この作品を M/M(Paris)に見せたところ、すぐにインスパイアされ、 そこから初のコラボレーションが始まりました。

「"自分のアルファベットを持ちたい"とずっと思っていたので、タイポグラフィーの巨匠であるM/M(Paris)とのコラボレーションを続けることは、もちろん自然なことでした。私は彼らのデザインがとても気に入り、それはジュエリーコレクションに昇華しました」とCharlotteは回想します。

その結果、自分、または大切な人のイニシャルを身につけることができる26の文字をジュエリーに見立てたコレクション「ALPHAJEWELS」が誕生しました。





About <Charlotte CHESNAIS>



Charlotte Chesnais は自身の名を冠したジュエリーブランドで、エレガントで彫刻的な作品を発表し、アクセサリーのテイストを一変させたクリエイティブディレクター。

直感的なデザインへのアプローチによって、2015 年の初ショールームから、ラウンドトリップ、サターン、ボンドブレスレットといった即時ヒット作を生み出し成功を収めた。

タイムレスでアバンギャルドな彼女の造形は、手や耳、首などのジュエリーとして、あるいは彫刻として、サイズに関係なく魅力的であるという特殊性を持ち、Charlotte は作品を通して、時に物質性を顧慮することなく、次元を超えて遊び心を加える。

アバンギャルドであり、独自の普遍的な言語を持つ現代のデザイナーとして活躍している。



Instagram: https://www.instagram.com/charlottechesnais/

Website: https://www.charlottechesnais.com/ja/





[開催期間&店舗]

10月12日(木)~10月22日(日)

SUPER a MARKET 新宿

東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan新宿1F

tel : 03-33513860

11:00~20:30

日・祝 11:00~20:00



10月26日(木)~11月5日(日)

SUPER a MARKET 青山

東京都港区南青山3-18-9

tel : 03-3423-8428

12:00~20:00

土・日・祝 11:00~20:00



11月9日(木)~11月19日(日)

SUPER A MARKET 京都

(※10/17 GRAND OPEN)

京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35

京都高島屋S.C.[T8] 2F

tel : 075-746-5149

10:00~20:00





https://superamarket.jp/

https://www.instagram.com/superamarket/



