株式会社アムタス(東京都港区 代表取締役社長 山下正樹) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック(めちゃコミ)」において、2014年5月度より、「めちゃ犬」というキャラクターを使用してテレビCMを放映しております。2020年12月からは有吉弘行さんにも参加いただき、より多くの方に「めちゃコミック」を知っていただくきっかけを作って参りました。そして2022年に入り、有吉弘行さんの「無料~」「感無量~」のナレーションに合わせて、無料で読める作品と涙を流すめちゃ犬たちの姿を交互に映していくCMを展開し、無料作品の豊富さを伝えています。



この度、「めちゃコミック」のテレビCMが、CM総合研究所が発表する「BRAND OF THE YEAR 2022」において「消費者を動かしたCM展開」を受賞しました。「BRAND OF THE YEAR 2022」は、月例CM好感度調査にもとづき発表されるもので、CMオンエアした商品・サービス全6,833銘柄のうち151銘柄が受賞となりました。「めちゃ犬」でのCMを開始した当初の2014年度、2015年度と、有吉弘行さんに参加いただいた2021年度に続いて、4度目の受賞となります。



今後もTVCMを通じて沢山のお客様に「めちゃコミック」を知っていただくと同時に、サービス内容の充実を実現してまいります。



※CM総合研究所

東京キー局からオンエアされるすべてのテレビCMの総合データベースを構築し、テレビCMの効果測定として、月2回計3,000人の消費者に自己記述式でCM好感度調査を行っている調査機関。





めちゃコミックテレビCM







「消費者を動かしたCM展開」決定までのプロセス





※CM総合研究所 専門誌「CM INDEX」電子版に詳細を掲載

ニュースリリース:https://www.cmdb.jp/news/release20221213_2022cm/



【めちゃコミック(めちゃコミ) 基本情報】

サービス名称:めちゃコミック(めちゃコミ)https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/



■めちゃコミック(めちゃコミ)とは?

「めちゃコミック(めちゃコミ)」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。



