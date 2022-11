[Foot Locker atmos Japan合同会社]



原宿から世界へ発信するスニーカーセレクトショップ「atmos」より、King Gnu, millennium parade, PERIMETRON と様々なプロジェクトで中心人物として活動する常田大希氏とコラボレーションした「SUPERSTAR atmos × Daiki Tsuneta」を発売いたします。



誕生から半世紀の間、スポーツの垣根を超え、ミュージックシーンやストリートシーンをはじめ、あらゆるカルチャーに育てられてきた「SUPERSTAR」は、世代を超えてファッションアイコンとして人々の注目を浴び続けてきました。サイドのスリーストライプスをアクセントに、貝殻のような形状の“シェルトゥ”から続くラバー素材のヴィンテージテイストのアウトソールが、こなれた雰囲気を演出します。





今回は日本の大人気ロックバンド「King Gnu」をはじめ、「millennium parade」や「PERIMETRON」と様々なプロジェクトで活動するアーティスト常田大希氏とコラボレーションした「SUPERSTAR atmos × Daiki Tsuneta」が登場。













ステッチまで統一された薄群青色のボディに、サイドのスリーストライプスとヒール部分のトレフォイルロゴにはホワイトをチョイス。





インソールとアウトソールには常田氏のこだわりが詰まったグラフィックをプリントしました。

取り外しも可能なインソールにはatmosのロゴを配置し、adidas Originalsとatmos、常田氏のアイデンティティーを融合した至極の一足に仕上がりました。





常田大希氏コメント:「私のSUPERSTARが発売される事になりました。ずっと作りたかった渋青のSUPERSTARです。カラーのSUPERSTAR自体がとても珍しいですしね。限定生産ですので皆様この機会に是非GETしといてください。」





「SUPERSTAR atmos × Daiki Tsuneta」は11月22日(火)9:00よりatmos-tokyo.comにて抽選受付開始、 2022年11月26日(土)より一般発売いたします。





【 SUPERSTAR atmos × Daiki Tsuneta】抽選販売概要

期間:2022年11月22日(火)9:00~11月25日(金)8:59

URL→https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-sst-tsunetadaiki





【PRODUCT】



















ITEM: SUPERSTAR atmos × Daiki Tsuneta

STYLE:H06346

SIZE:23~29,30cm

PRICE:¥14,300-(tax included)





ABOUT / 常田大希 Instagram URL:https://www.instagram.com/daikitsuneta/

King Gnu, millennium parade, PERIMETRON と様々なプロジェクトの中心人物として活動。あらゆるカルチャーを呑み込む日本人アーティスト・ミュージシャン。東京藝術大学にて西洋音楽を学んだのち、SXSW2017、FUJI ROCK Festival、Summer Sonic、Mutekなど国内外多数のフェスに出演し頭角を現わす。

プロデューサーとしても映画、ドラマ、CMの音楽監督や主題歌を手がけ、adidas、DIOR、New Balance×Chari Co、Beams、Numéro×Emporio Armani などのファッションフィルム、NY Collectionで行われたN.Hollywoodのファッションショーでの楽曲提供をし会場でチェロを披露。2020年からはアディダス グローバルアンバサダーに就任するなどファッションカルチャーとの結びつきも強く、活動は多岐に渡る。



ABOUT / adidas Originals / BRAND URL:https://shop.adidas.jp/originals/

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。



ABOUT / atmos / BRAND URL : https://www.atmos-tokyo.com/

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



