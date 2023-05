[株式会社サンライズプロモーション東京]

2023年5月10日(水)に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催した「Happy Mother’s Day!~母に感謝のコンサート2023 in TOKYO~」のオフィシャルレポートが到着いたしました。







■オフィシャルレポート



昨年の東京での初開催の好評を受け、今年も「Happy Mother’s Day!~母に感謝のコンサート2023 in TOKYO~」が、5月10日にLINE CUBE SHIBUYAで開催された。「母の日」にちなみ、母親に感謝の思いを込めて音楽の花束を贈ろう――。2007年に大阪で始まったコンサートは、毎年思いを積み重ねながら今や大きな花束に育った。今年はどんな色の音楽の花束が、どんな喜びと感動を届けてくれるのだろう。コロナ禍への規制緩和も進み、今年はマスク越しの歌唱も一部可能になった。客席を埋めた幅広い年齢層の観客の表情にも、着実に明るさが戻ってきている。



「昨年に続いて第2回目。こうして続いていくことは、素晴らしいことですね。ありがたいです」(内田也哉子)





昨年と同じ、ストーリーテラーを務める内田也哉子と、全体のホスト役を担う森山直太朗の司会進行は華やかさと落ち着きを兼ね備え、観客の緊張をもみほぐしながら、これから始まるショータイムへの期待を煽る。



一番手に登場するのはLittle Glee Monsterだ。昨年秋のメンバーチェンジを経て、フレッシュな6人組に生まれ変わった彼女たちだが、それぞれがソロで歌える実力と、息の合ったハーモニーとの融合は相変わらず「ブラボー」の一言に尽きる。







代表曲「好きだ。」「足跡」から「MY HOME」へ、観客の手拍子を味方につけ、ヤングパワー全開で伸び伸び歌う。オフィシャルピアニストを務める桑原あいと弦楽四重奏、アコースティックギターによる演奏も、しっかりと歌を支える。最後には「アカペラ春ソングメドレー」と題して、「春を告げる」(yama)、「春泥棒」(ヨルシカ)、「3月9日」(レミオロメン)などを織り込んだメドレーを、素晴らしいアカペラでやってのけた。メンバーのmiyouがボイス・パーカッションを担当するなど、新たな試みもたくさん聴けた。





そして4曲を歌い終えてのトークコーナーでは、「明るい」「厳しい」「強い」「楽しい」など、6人それぞれの母親のリアルなエピソードに、観客から親近感あふれる笑いと拍手が湧き起こる。メンバーの何人かの母親は、今日この会場に来ているらしい。きっといい親孝行になったはずだ。







二番手で登場した手嶌葵は、独特のウィスパーボイスを響かせて、緊張とリラックスが共存する不思議な空気で会場を包み込む。





ベット・ミドラーの名曲カバー「The Rose」は、ピアノと歌だけでしっとりと。家族への感謝の思いを綴った「家族の風景」は、ピアノとチェロの伴奏で、童謡のようにゆったりと。そして、大切な人に大切な思いを伝える「明日への手紙」は、ピアノと弦楽四重奏の調べに乗せて、フォークソング調で穏やかに。手嶌葵の歌は、『ゲド戦記』や『コクリコ坂から』など多くのジブリアニメで使用されていることもあってか、時空を超えてゆく素朴な声そのものの魅力がある。









森山直太朗とは、最新曲「森の小さなレストラン」(NHK「みんなのうた」4月~5月放送)で楽曲提供を受けた間柄だが、「今日歌ってくれるかと思った」というツッコミに、すかさずワンフレーズ歌って応えるのが楽しい。母親について、「母が映画好きなおかげで、映画やミュージカルの曲を歌うことが大好きになりました」と、大きな影響を明かす笑顔が愛らしい。アフタートークで、歌だけでは見えないアーティストの素の姿が楽しめるのも、このコンサートの大きな魅力の一つだ。









ここで来場した観客から募った「母親にまつわるエピソードとメッセージ」を、内田也哉子が読み上げる。ある人は、「生んでくれてありがとう」と心を込めて。ある人は、母の作ってくれた卵焼きに、懐かしさと感謝を込めて。中には英語のメッセージもあり、母親に対する愛と感謝は世界中で共通なのだという思いを強くする。そんな思いを音楽に込めた「Happy Mother’s Day!~母に感謝のコンサート2023 in TOKYO~」はそろそろ中盤。1曲ずつ音楽の花束を編みながら、佳境へと入ってゆく。



桜の花びらのような、薄いピンクに染まったドレスに身を包み、平原綾香が歌い始めた瞬間に空気ががらりと変わった。





圧倒的な声量と、演劇的と言えるほど豊かな表現力。ピアノと弦楽四重奏を従えて「おひさま~大切なあなたへ」を歌い、「キミへ」を歌う。「キミへ」は、誰かの夢を応援するテーマで書かれた曲だが、家族のために頑張る母親のイメージもそこに重なるという、ピアノと弦楽四重奏によるとても美しいバラード。一転してチック・コリアの名曲カバー「アランフェス協奏曲~Spain」は、同じ音楽大学系の高校の同窓生である桑原あいと共に、超絶技巧満載のスリリングな歌とピアノのパフォーマンスで観客を沸かせる。









そして最後はやはりこの曲、クラシックでありながらJ-POPのスタンダードになった「Jupiter」を、20年間変わらぬ情熱的な歌声と、最大の見せ場であるラストの素晴らしいハイトーンと共に。そう、昨年12月でデビュー20周年イヤーに突入している平原綾香の魅力は、クラシックとジャズに裏打ちされた圧巻の歌唱力と、初対面の観客をもぐいぐい引き込む親しみやすいトーク力。





アフタートークでは、「会う人すべてを素(す)にしてしまう」不思議な力を持つという、母親の楽しいエピソードで大いに盛り上げる。この母親にしてこの娘あり。天性のエンターテイナーぶりが光る素晴らしいステージングだ。







さあ、ここまでバッキングに徹してきた桑原あいが主役になる時、それは今。ジョン・レノンの「Mother」をソロピアノで、得意のジャズのアドリブ力を駆使してコードとメロディを解体し、新たな刺激あふれる楽曲に生まれ変わらせる力は、「ファンタスティック」の一言に尽きる。







さらに「私たちはみんなお母さんの子供たち」――と、内田也哉子が真心込めた自作のエッセイを朗読すると、ライブはいよいよ終盤へ。









「Happy Mother’s Day!~母に感謝のコンサート2023 in TOKYO~」の最後を飾るのは、森山直太朗だ。クラシックギターを真横に構えた凛とした立ち姿で、「今」を歌い、「さもありなん」を歌う声の瑞々しい美しさ。







「今」は、母であるシンガー・森山良子がデビュー50周年を迎えた際にプレゼントしたもので、「これからも頑張って」というメッセージを込めた楽曲を、子が作り、母が歌い、再び子が歌う。このコンサートのためにあるような、命の繋がりを歌う歌詞が胸に沁みる。さらにフォークギターを持ち替え、観客の手拍子をリズムにして「boku」でひとしきり盛り上がったあとは、やはりこの曲。











平原綾香と1年違いでメジャーデビュー満20年を迎えた森山直太朗。彼自身と多くの人を繋げた代表曲「さくら」を、一番は素晴らしい生声のアカペラで、二番からはピアノと弦楽四重奏が加わり、より格調高くドラマチックに。様々なバージョンが存在する「さくら」だが、森山直太朗という稀有なシンガーの声の魅力を最大限に伝える、この日限りの特別なアレンジが心の琴線に触れる。









自身が今もギター1本持って日本中を回っている動機の一つは、「母親が見ていた景色を見たいから」という、その言葉に母と子の深い愛情と絆を感じる。



そして全員出演によるフィナーレ。昨年のお別れの歌に選ばれたのは「今日の日はさようなら」だったが、今年は「ふるさと」だ。手嶌葵が歌い出し、Little Glee Monsterがバトンを受け取り、平原綾香が、森山直太朗が歌を繋いでゆく。







そのバトンは観客にも受け渡され、広い会場いっぱいに響き渡るハミングを加えて完成した「ふるさと」は、2時間50分に及ぶコンサートの最後を美しく飾ってくれた。音楽の花束は今日も新たな花の色を加え、来年になればきっと、その花束はさらに豊かな色を増すだろう。通常の音楽フェスとは一線を画す、語るべきテーマを持つコンサート。母親への感謝という永遠のテーマをバトンのように受け継ぎながら、「Happy Mother’s Day!~母に感謝のコンサート」はこれからも続いてゆく。



(取材・文=宮本英夫)

(写真=kumiko suzuki)



