#53 アレックス・カーク選手との2023-24シーズンの選手契約(新規)をご報告いたします。

尚、明日9月12日(火)15:00に、Bリーグ自由交渉選手リストから抹消されます。



Alex Kirk アレックス・カーク

生年月日 :1991年11月14日

身長 :211cm

体重 :114kg

ポジション:C

出身 :アメリカ合衆国

出身校 :ニューメキシコ大学

主な経歴 :

2014-15 Cleveland Cavaliers(NBA)/Canton Charge(NBA G League)

2015-16 Pistoia Basket 2000(イタリア)

2016-17 龍獅籃球倶楽部(中国)

Anadolu Efes(トルコ)

2017-23 アルバルク東京

2023-24 琉球ゴールデンキングス





▽球団コメント

アルバルク東京で6シーズンに渡り中心選手として活躍し、2017-18シーズン、2018-19シーズンのBリーグ2連覇を成し遂げた立役者の1人です。インサイドで体を張った力強いプレーに加え、3ポイントシュートも打てる幅広いシュートレンジを持ち合わせます。キングスの大黒柱である#45 ジャック・クーリー選手の負傷については非常に心配ではありますが、献身的なプレーが魅力のカーク選手がキングスの一員としてチームに加わってくれることは大変心強い限りです。

ファンの皆さま、カーク選手への応援をどうぞよろしくお願いいたします。





▽本人コメント

I am very excited to join the best club in Japan and help them repeat as champions of the B.LEAGUE. I will do my best every day. Thank you to the entire Kings organization and fans for your support.





日本で最高の球団に入団できること、そしてBリーグ連覇に向けて貢献できることにとても興奮しています。毎日ベストを尽くします。キングスという組織と、ファンの皆さまのサポートに感謝いたします。



