For Good緊急支援チームのサポートにより、最短1日~プロジェクト公開が可能。



株式会社ボーダレス・ジャパン(代表取締役:田口一成/本社:東京都新宿区)が運営するソーシャルグッドに特化したクラウドファンディングサービス「For Good」では、北アフリカのモロッコ中部マラケシュ近郊を震源に8日発生した地震を受け、緊急支援に取り組む非営利団体・企業・個人向けにクラウドファンディング緊急支援サポートプログラムの提供を開始します。





お申し込みはこちらから

https://rescuex.jp/start/apply







クラウドファンディング緊急支援サポートプログラム概要





For Goodのクラウドファンディング緊急支援サポートプログラムでは、3つのサービスを提供致します。



1: クラウドファンディングの即時立ち上げ可能

有事の際は、プロジェクトのお申し込みから、最短1日~公開が可能です。

申込はこちら:https://rescuex.jp/start/apply



2: プロジェクトをサポートするミーティングを無料でご提供

通常は有償の伴走サポートプラン「いっしょプラン(7%)」の内容を一部無料でご提供。

For Good緊急支援チームが迅速に対応させていただきます。



3: 支援募集終了日から2営業日以内に入金

1日でも早く、集まった資金を現場に届けるために。

通常、支援募集終了日の翌々月7日に振り込まれる支援金が、2営業日以内に口座に振り込まれます。



プログラム申請方法





下記URLよりプログラム申請をお願い致します。

https://rescuex.jp/start/apply



1.上記フォームの「希望プランを選択」欄に、「じぶんプラン」と記入してください。

2.上記フォームの「その他」欄に、「緊急支援サポートプログラム希望」と記入してください。



本プログラムのご利用金額は、達成金額の3%です。



※プロジェクトの掲載手数料は無料



For Goodについて





For Goodは、社会をより良くするための内容に特化し、実行者負担を減らすために掲載手数料は0円(※)。

集まった支援を1円でも多く活動にあてることができます。

また、災害時に迅速にサポートするため、「For Good災害支援チーム」を設置。

最短1日~でプロジェクトを公開可能です。



そのため、クラウドファンディングで集まった支援を、迅速に現場へ届けることができます。



「社会が前進するアイデアをカタチにしたい。」

そんな人としてあたりまえの想いを、ただ素直に行動に変えられる場所をつくりたくて「For Good」は生まれました。



どんなに小さなことでもいい。

ひとりでできないことは、みんなでやればいい。



変えられない未来なんて、ない。

そのように私たちは考えています。



ぜひお気軽に、お問合せをいただけますと幸いです。

まずはスタッフが丁寧に、あなたの想いを聞かせていただきます。

※従来のクラウドファンディングでは、集まった金額の9~17%程度が手数料として差し引かれていました。





【お問い合わせはこちら】

株式会社ボーダレス・ジャパン

掲載手数料0円のクラウドファンディング「For Good」

代表者:小松航大(こまつこうだい)

Mail:contact(@をいれてください)rescuex.jp



<株式会社ボーダレス・ジャパン 会社概要>

設立:2007年3月

本社:東京都新宿区市谷田町2-17 八重洲市谷ビル6F

資本金:1,000万円

代表者:代表取締役社長 田口 一成

https://www.borderless-japan.com/



