第2弾では直筆サイン入りユニフォームに加え、一部ゲストのバレーボールシューズとバレーボールが登場!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年5月29日(月) より東京グレートベアーズ チャリティーオークション第2弾を開催いたします。







チャリティーオークションを通して『人や地域、世界を「つなぐ」存在に』





東京グレートベアーズは、国内最高峰のバレーボールリーグ『V.LEAGUE』のDivision1 MENに所属するプロバレーボールチームです。星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。



今回出品する商品は、今シーズンのリーグ戦で試合会場に来場され、始球式やハーフタイムショーを行っていただいたゲストの方々が実際に着用されたユニフォームです。豪華なゲストの方々がグレートベアーズの想いに共感し、試合当日に着用したユニフォームのオークション出品にご協力いただけることとなりました。

5月29日(月)より開始する第2弾では豪華ゲストの直筆サイン入りユニフォームに加え、一部ゲストのバレーボールシューズとバレーボールも出品、ここでしか手に入らない特別なアイテムをお届けします。



今回のチャリティーオークションで得た収益金は、『人や地域、世界を「つなぐ」存在に』という東京グレートベアーズの理念に基づき、公益社団法人Civic Force(https://www.civic-force.org/index.html)様を通して、被災地支援などの社会貢献活動費用に活用させていただきます。



東京グレートベアーズ チャリティーオークションVOL.2概要





開催期間:2023年5月29日(月)18:00 ~ 6月4日(日)22:00

出品商品:オーセンティックユニフォーム(実使用・直筆サイン入り)

<アーティスト>瑛人さん、 WARPs ROOTSさん、 O-MENZさん

<声優>石川界人さん、榎木淳弥さん、大塚明夫さん

<元サッカー日本代表>石川直宏さん

<アニメーション制作会社> MAPPA/平松禎史さん、プロダクションI.G

<俳優>別所哲也さん

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/873

※詳細はオークションページをご確認ください

東京グレートベアーズ公式サイト



HATTRICKについて





『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



