アイ・ネクストジーイー株式会社は、デンマークウォッチブランドBERING(ベーリング)の乳がん早期発見の啓蒙活動をするKnow Your Lemons財団を支援するウォッチ1型を2022年11月4日(金)よりBERING SHOP SHINJUKU、NORDIC FEELINGにて先行予約開始、2022年11月11日(金)より先行予約対象店舗に加えBERINGコンセプトコーナーにて発売開始します。







(BERING TIME IS LIFE:https://bering.jp/release/221104/)

私たちは、最も大切なものである‟健康”を忘れがちです。

毎年、世界中で約200万人の女性が、乳がんの診断を受けています。

BERINGは、「TIME IS LIFE」をモットーに、教育を通じて乳がんの早期発見を推進するKnow Your Lemons財団を支援することに決めました。

このプロジェクトのための特別な商品を購入することで、1本につき$15が財団に寄付されます。









BERINGのチャリティー活動について

「TIME TO CARE」と題して2011年から“Polar Bears International”を支援し、シロクマの生態環境の保護に力を入れてきました。















2022年はスイスの “♯tide ocean material”との協働により海の汚染に対する解決策として、排出される廃棄物をアップサイクルしたストラップを腕時計に使用することでその活動に貢献してきました。











TIME IS LIFEとは







BERINGは「TIME IS LIFE」のプロジェクト用にスペシャルエディションを作成しました。個性的で目を惹くピンク色の時計に同じ色の装飾が施されたチャーム付きブレスレットがセットされています。このTIME IS LIFEの購入で、Know Your Lemons財団へ$15のサポートに繋がります。時計は透明度が高く傷の付きにくいサファイアガラスに、肌に優しいサージカルスチールを採用。スチールのクールな外観とシンプルでクリアなBERINGウォッチのデザインがマッチする美しいコレクションです。裏蓋には特別な刻印が刻まれ、専用のBOXに入れてお届けします。

BERING TIME IS LIFE:https://bering.jp/release/221104/





Know Your Lemons財団とは







Know Your Lemons財団は、祖母と親友を乳がんで亡くしたデザイナー、コリーヌ・エルズワース=ボーモント博士によって2014年に設立されました。彼女は、楽しく、身近で、包括的な方法で症状や検診の教育を通じて乳がんの早期発見を改善するための取り組みとして、#knowyourlemonsキャンペーンを創設しました。

ビジョンは、女性も男性も症状を自覚して報告しやすくなり、自覚症状がない場合も乳がん検診を受けることで、乳がんの末期診断されることが少なくなる世界をつくることです。早期発見アプリ、訓練を受けたボランティアによる授業、そして30以上の言語で利用できるオンラインのグローバルキャンペーンの3つの取組を通じてビジョンを実現します。





仕様一覧









シリーズ名:TIME IS LIFE

品番:19031-999-GWP

配色:ピンク×シルバー

価格:25,300円税込

サイズ:径31mm 厚6mm

防水性:5気圧

ムーヴメント:クオーツ

風防素材:サファイアガラス

ケース・ストラップ素材:ステンレス

付属品:保証書、取り扱い説明書、化粧箱

保証期間:3年間

※製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。





BERING/ベーリング





2010 年にデンマークの冒険家Rene Kaerskov(レネ・ケルスコフ)によって創設。神秘的で儚くも力強い氷の世界「北極」の地と、デンマーク独自のミニマルなデザインを融合させた革新的なアイテムの数々が特徴です。北極の大空を悠然と浮遊するオーロラの流線的なフォルムと光彩、永久凍土の強大無比の頑強さ、全てを包み込む壮大な癒しの力。それらすべてからインスパイアされたベーリングのものづくりは「常に流れつづける時の中でも、壮大な北極の自然と同じように変わる事なく永遠に輝き続ける」という哲学がこめられています。時が経っても美しく残る時計、それがベーリングの信条です。時代を超えてエレガントで、長持ちし、耐久性のある素材を使用した製品を設計しています。さらに、ベーリング独自のチャリティー活動「time to care」の取り組みを通し、シロクマの保護活動を行う「Polar Bears International」をブランド創立当初より支援しています。寄付金は特にアラスカやノルウェーにいるシロクマの研究や保護に使われます。



