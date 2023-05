[株式会社東急レクリエーション]

全席プレミアムシート・坂本龍一氏監修の音響システム「SAION -SR EDITION-」で、他では味わえない極上のライブビューイング体験を! ―2023年6月11日(日) 17時よりスタートー



株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:菅野信三)は、2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」内に位置する「109シネマズプレミアム新宿」にて、2PMのメンバー WOOYOUNG(ウヨン)がオリックス劇場(大阪府)で開催する『WOOYOUNG (From 2PM) Solo Tour 2023 “Off the record”』の模様を生中継いたします。







2023年6月11日(日)実施『WOOYOUNG (From 2PM) Solo Tour 2023 “Off the record” Live Viewing』





配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

日時:2023年6月11日(日)17:00開演

ライブビューイング情報サイト:https://liveviewing.jp/wooyoung-2pm/



2PMのWOOYOUNGが、2015年Japan Premium Showcase Tour 2015 “R.O.S.E”から2017年Solo Tour 2017 “Party Shots”と、”まだ僕は…”に続き4度目となる来日ツアーを開催!

5月24日(水)の福岡公演を皮切りに、6月11日(日)の大阪公演まで4都市5公演を駆け抜ける!変幻自在の毎回違ったアプローチで進化を続けるWOOYOUNG。

今回のツアーでどんな色を見せるのか・・・。



ライブビューイングでは、ツアー最終日となる6月11日(日)の大阪公演を映画館で生中継!

WOOYOUNGはSpecial Album(3rd Mini Album)『Off the record』を6月7日(水)に発売を控えており、期待が高まっているOff the recordの世界を、映画館の大スクリーンでお楽しみください!



109シネマズプレミアム新宿 鑑賞料金・チケット販売スケジュール





【鑑賞料金】

<CLASS S> 一般:9,100円

<CLASS A> 一般:7,100円

※特別興行のため、シネマポイント会員を含む各種割引サービス・シネマチケット・6ポイント鑑賞・招待券等は使用不可とさせていただきます。

※上記チケット料金にはウェルカムコンセッション含むその他サービス料金が含まれています。

(CLASS S:2,500円、CLASS A:1,600円)



【チケット販売スケジュール】

・インターネット販売:2023年5月4日(木・祝)24:00~(5月5日(金・祝)0:00~)

109シネマズプレミアム新宿 劇場公式HP:https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

オンラインチケット購入ページ:https://cinema.109cinemas.net/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=X1

※インターネットご利用の際は、上映スケジュールから上映日を選択の上、作品を指定することで座種をご選択いただけます。



・劇場販売:2023年5月5日(金・祝)映画館オープン以降~

※お申込みは、おひとり様につき8枚までとなります。

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第、販売終了となります。



109シネマズプレミアム新宿とは





東京都新宿区に2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“109シネマズ”の新ブランドです。全席プレミアムシートで、全シアターにハイスペックな映写・音響設備を備えています。

上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。



リンク一覧





・109シネマズプレミアム新宿HP: https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

・109シネマズプレミアム新宿Twitter:https://twitter.com/109_PREMIUM_SJ

・109シネマズプレミアム新宿Instagram:https://www.instagram.com/109cinemas_premium/



