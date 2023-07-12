［コスパグループ株式会社］

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『銀魂』より新グッズを発表した。







『銀魂』より、

「坂田銀時」「土方十四郎」「沖田総悟」「高杉晋助」の大きめサイズの缶バッジ、アクリルスタンド、「定春」「武装警察真選組」「万事屋銀ちゃん」のミニ／屋外対応ステッカーがCOSPA(コスパ)から登場。



これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2023年9月下旬・10月中旬＞予定です。







■坂田銀時 65mm缶バッジ 銀さんと一杯Ver.

■土方十四郎 65mm缶バッジ 土方と一杯Ver.

■沖田総悟 65mm缶バッジ 沖田と一杯Ver.

■高杉晋助 65mm缶バッジ 高杉と一杯Ver.

■坂田銀時 65mm缶バッジ バーテンダーVer.

■土方十四郎 65mm缶バッジ バーテンダーVer.

■沖田総悟 65mm缶バッジ バーテンダーVer.

発売日：2023年9月下旬

サイズ：直径65mm

各価格：605円（税込）







■坂田銀時 アクリルスタンド（大）銀さんと一杯Ver.

■土方十四郎 アクリルスタンド（大）土方と一杯Ver.

■沖田総悟 アクリルスタンド（大）沖田と一杯Ver.

■高杉晋助 アクリルスタンド（大）高杉と一杯Ver.

発売日：2023年9月下旬

サイズ：（本体）20cm×14cm以内、（台座：9×5cm以内）※商品によって異なります

価格：各2,530円（税込）







■坂田銀時 アクリルスタンド（大）活劇Ver.

■土方十四郎 アクリルスタンド（大）活劇Ver.

■沖田総悟 アクリルスタンド（大）活劇Ver.

■高杉晋助 アクリルスタンド（大）活劇Ver.

発売日：2023年9月下旬

サイズ：（本体）20cm×14cm以内、（台座：9×5cm以内）※商品によって異なります

価格：各2,530円（税込）







■定春／武装警察真選組／万事屋銀ちゃん ミニステッカー

発売日：2023年10月中旬

サイズ：（約）縦3.8×横9.5cm

価格：各385円（税込）



■定春／武装警察真選組／万事屋銀ちゃん 屋外対応ステッカー

発売日：2023年10月中旬

サイズ：（約）縦11×横8.2cm

価格：各770円（税込）





【基本予約受付期間】～2023年7月30日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





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(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

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■関連リンク

・『銀魂』関連商品

┗ https://cospa.co.jp/itemlist/id/00429/mode/series



発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）



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