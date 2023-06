[株式会社キルタイムコミュニケーション]

・コミックヴァルキリーで好評連載中!

・大人気Web小説のコミカライズ待望の第2巻!





キルタイムコミュニケーション(東京都中央区)は、ヴァルキリーコミックス『最凶魔術師の異常なる逃亡生活 THE COMIC 2』を6月8日に発売いたします。



最凶魔術師の異常なる逃亡生活 THE COMIC 2

漫画:獅堂しろう/原作:ピンク色伯爵/キャラクター原案:ジョンディー

発売日:2023年6月8日

判型:B6

定価:748円(本体680円+税10%)

ISBN:9784799217788



蟲に操られる義妹を救うため、シルウィは弓を構える…!



無事に再会することが出来たシルウィとリリナ。

魔術師アールとも別れ、義姉妹での二人旅に戻るのだがリリナが何者かに操られてしまい

望まぬ剣技をシルウィに振るい始める。

絶望が二人の少女を襲うが、その楯となるよう魔術師アールが再び現れる!

『最凶魔術師の異常なる逃亡生活 THE COMIC』





漫画:獅堂しろう/原作:ピンク色伯爵/キャラクター原案:ジョンディー

とある理由で国を追われることになった魔術師アールは冒険者の道を歩みだした姉妹シルウィとリリナに出会う。

殺し合いから始まる三人の出会いだったが、共通する目的のため行動を共にすることに。

女を堕とす「性魔術」で再起を図る最凶の男は、美女姉妹を連れて異常な冒険へと繰り出す。





ヴァルキリーコミックス『最凶魔術師の異常なる逃亡生活 THE COMIC』

(C)獅堂しろう(C)ピンク色伯爵/キルタイムコミュニケーション

試し読みも可能な公式サイト「コミックヴァルキリー」はこちらをチェック!

コミックヴァルキリー公式サイト

コミックヴァルキリー編集部Twitter

コミックヴァルキリーチャンネル【公式】

