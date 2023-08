[Sansan株式会社]

~前回の3倍の450社が出展、今なら特別価格で出展申込が可能~



Sansan株式会社が提供する「Eight」は、スタートアップ・大手事業会社・ベンチャーキャピタル・コーポレートベンチャーキャピタルなど総勢1万人が参加する「Climbers Startup JAPAN EXPO 2023 - 秋 -」を、11月14日(火)・15日(水)の2日間東京ビッグサイトにて開催します。

本イベントは2回目の開催となる日本最大級のスタートアップ専門展示会で、前回の約3倍の450社がユニークなサービス・最新技術を出展する予定です。特に、資金力や人材力が乏しいシード・アーリー期のスタートアップに事業成長につながる出会いとビジネスチャンスを提供すべく、安価な出展費用で効率的に大手事業会社と商談・取引できるイベントとなっています。

2023年8月31日(木)までに下記の特設ウェブサイトから申し込むことで、早期申込価格で出展できるキャンペーンを実施中です。

特設ウェブサイト:https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan2023/for-exhibitors/







■「Climbers Startup JAPAN EXPO 2023 - 秋 -」について

本イベントはスタートアップ業界に特化した展示会です。前回は2023年4月に東京ビッグサイトで開催し、シード・アーリーステージのスタートアップ企業などが出展しました。1万人以上のスタートアップ関係者が来場し、80%以上の出展者が「とても満足・満足」と回答するなど好評を博しました。この盛り上がりを受け、2023年11月に出展者数を3倍に拡大し、内容をさらに充実させて第2回を開催します。



昨今、大手事業会社がスタートアップ企業との事業提携や出資といったパートナーシップの機会を積極的に求めています。事業会社とスタートアップ企業がオープンかつ大規模に交流できる場を提供することで、我が国のスタートアップ業界の成長を後押しすることを開催目的としています。



出展者は、顧客獲得や事業提携につながる商談を目的としたブース出展に加え、ピッチ形式で自社のPRができる「Pitch ステージ」、独自のテーマで貸切りセミナーが開催できる「カンファレンス ステージ」が利用可能です。ブース出展は、パッケージブース付きのスタンダードプランと、安価なスターターブースプランの2種類から選択でき、創設間もないスタートアップにも広くビジネス機会を提供することを目指しています。



■開催概要

イベント名称:Climbers Startup JAPAN EXPO 2023 - 秋 -

開催日時:

・2023年11月14日(火)10:00-18:00

・2023年11月15日(水)10:00-18:00

会場:東京ビッグサイト 東7ホール

来場者数:10000名(見込み)

特設ウェブサイト:https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan2023/for-exhibitors/

※2023年8月3日(木)時点の情報です。今後変更になる可能性がございます。



(以上)



■名刺管理に、転職に「Eight」

Eightは、名刺管理やキャリア形成に活用できるキャリアプロフィールアプリです。2012年の提供開始以来、ビジネスパーソンのライフタイムに伴走し、300万人を超えるユーザーに利用されています。ユーザーは、自分の名刺を登録することでオリジナルのプロフィールが作成され、自身のキャリアを情報として蓄積することができます。また、キャリアアップにつながる学びの機会や、キャリアチェンジにつながる企業との出会いの機会などを得ることができます。さらに、名刺交換した相手の名刺を登録することで、これまで培ってきた人脈を管理できるとともに、Eight上でつながることで異動や昇進などの情報を共有し合うことができます。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F

資本金:65億82百万円(2023年5月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/03-14:16)