[株式会社eiicon]

2023年8月24日開催 eiicon meet up!! vol.8「地域発展に貢献する観光・街づくり」SHIBUYA QWS スクランブルホールにて 参加費無料



オープンイノベーション・新規事業創出支援をする株式会社eiicon(本社所在地:東京都港区虎ノ門、代表取締役社長:中村 亜由子、以下 eiicon)は、観光・街づくり分野のスタートアップ・大手企業が集結するイベント『eiicon meet up!! vol.8 -共創につながる出会いが生まれる場‐ ~地域発展に貢献する観光・街づくり~』の参加申込を本日より受付開始いたしました(参加費無料)。



https://eiicon-meetup-8.peatix.com/



日時は2023年8月24日(木)19時より、会場は東京・渋谷駅に直結のSHIBUYA QWSスクランブルホールにて。前回同様、SHIBUYA QWS(本社:東京都渋谷区、運営会社:渋谷スクランブルスクエア株式会社)との共催にて開催します。











■累計400名以上の新規事業担当者が参加!共創のチャンスが一気に拡がるオフライン限定イベント。今回初となるリバースピッチには、東急株式会社が登壇。

新規事業・オープンイノベーションコミュニティの活性化を目的に、毎回旬なテーマを設定し、いま話題のスタートアップ企業がピッチを行うオリジナルピッチイベント、『eiicon meet up!!』。第8回目の開催となる今回は、日本各地でインバウンド需要の回復や、人口減少への適応が求められていることを受け、「地域発展に貢献する観光・街づくり」をテーマに、最前線で活躍しているスタートアップ3社(予定)がピッチを行います。



さらに今回から、より多くの共創につながる“出会い”を生み出すことを目的に、同テーマに取り組む大手企業にフォーカスする“リバースピッチ”も実施。リバースピッチ枠では、代表して東急株式会社 フューチャー・デザイン・ラボにご登壇いただきます。ピッチ終了後は、質疑応答の時間や、ネットワーキング(参加者による交流会)をご用意しておりますので、観光・街づくり領域での新規事業創造や、共同研究・開発、協業先を模索している責任者/担当者の皆様は、ぜひご参加ください。



□申込ページURL(先着順)

※申込締め切り:2023年8月22日(火)23:59



■『eiicon meet up!! vol.8 -共創につながる出会いが生まれる場‐

~地域発展に貢献する観光・街づくり~』概要

・開催日時:2023年8月24日(木) 19:00~21:00 ※受付開始:18:30~

・会場:SHIBUYA QWS スクランブルホール

(渋谷区渋谷二丁目24番12号渋谷スクランブルスクエア(東棟)15階)

・参加方法:参加費無料/事前申込制

・主催:株式会社eiicon、SHIBUYA QWS(共催)

・参加予定人数:100名



□登壇者

・東急株式会社 フューチャー・デザイン・ラボ 武居 隼人氏(リバースピッチ)

・あめつちデザイン株式会社 代表取締役社長兼CEO 霜竹 弘一氏

・株式会社 KINCHAKU 代表取締役 新宮 ドミ氏

・株式会社NearMe 代表取締役社長 高原 幸一郎氏



□タイムテーブル ※当日までに変更になる可能性がございます。

18:30-19:00 受付

19:00-19:10 オープニング

19:10-19:25 リバースピッチ(東急株式会社)

19:25-19:40 1stピッチ(あめつちデザイン株式会社)

19:40-19:55 2ndピッチ(株式会社 KINCHAKU)

19:55-20:10 3rdピッチ(株式会社NearMe)

20:10-20:20 クロージング・集合写真撮影

20:20-21:00 ネットワーキング

21:00 終了





□これまでの開催テーマと会場の様子

「Vertical DX」「フェムテック」「ロボティクス」「フードテック」「カーボンニュートラル」「WEB3.0」「未病ヘルスケア」



■SHIBUYA QWSについて

2019年11月1日、渋谷駅直結・直上に開業した渋谷スクランブルスクエア。SHIBUYA QWS(以下QWS)は、その15階に位置する会員制の共創施設です。【Social Scramble Space / 渋谷から世界へ問いかける、可能性の交差点】をコンセプトに掲げ、多様なバックグラウンドを持つプレイヤー達の[問い]を交差させることで、未知の価値に繋がるムーブメントを生み出すことを目指しています。

・SHIBUYA QWS Webサイト: https://shibuya-qws.com/

・SHIBUYA QWS 紹介動画: https://www.youtube.com/watch?v=33iq9cmRXeY





■eiicon 概要 https://corp.eiicon.net/

社名:株式会社eiicon

本社所在地:東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー5階

代表者:代表取締役社長 中村 亜由子

事業内容:オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど



株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーションに特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

○オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」:https://auba.eiicon.net/

「価値ある出会いが未来を創る」をテーマに、オープンイノベーションのパートナーを探すことができる、ビジネスマッチングプラットフォーム。登録数28,000社。課題・事業成長に必要なリソースなど自社情報を登録、相互に発信し、企業の新たなつながりを実現・サポートします。

○AUBA Enterprise:

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポートします。

○メディア「TOMORUBA」: https://tomoruba.eiicon.net/ 事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信しています。

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。 https://service-award.jp/result04.html

2023年2月には、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム/団体とパートナー企業とのマッチング、共創創出など、一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞しました。 https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html





※オープンイノベーション:

2003年(米)ヘンリー W. チェスブロウが提唱した、「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。





