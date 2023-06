[株式会社 ノーウェア]





A BATHING APE(R)(以下BAPE(R)︎)とadidas Originalsは、BAPE(R)の30周年を記念して、スリーストライプスの名作の新たなアレンジを発表。



カルチャー界で注目を集めるコラボレーションの第3弾となるBAPE(R) Campus 80sは、今日まで愛され続けてきたスニーカーの特徴をすべて受け継ぎ、BAPE(R)ならではのアレンジを加えています。

特徴的なデザインで世界中に知られるBAPE(R)が、Campus 80sのシルエットをアップデート。チョコレートブラウンのスエードアッパー、側面にはスリーストライプスとA BATHING APE(R)のロゴ、トレフォイルとBAPE STAのヒールタブを配しました。





そして30周年仕様のシュータンとシューレースジュエルを施しました。

今回のコラボレーションでは、2000年代初頭の日本のスニーカーカタログや雑誌を彷彿とさせるビジュアルキャンペーンを作成。各ヴィジュアルは製品の主要なディテールや素材を探求しており、この架空のエディトリアルはBAPE(R)の過去、現在、そして未来にふさわしいものとなっています。







本コレクションは2023年7月1日(土)よりA BATHING APE(R)正規取扱店舗及びBAPE.COM WEB STOREにて発売開始。





BAPE(R) X adidas Originals“Campus 80s

CAMPUS 80S BAPE(R)

MENS:¥22,000- (税込)

LADIES':¥22,000- (税込)



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/adidascampus80s-brown



お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



