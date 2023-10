[株式会社 トゥモローランド]

Charles et Charlus PRE ORDER



ブラックとキャメルの2色でご用意しております。







トゥモローランド下記期間・店舗にてPOP UPで人気のあったバックブランド。

〈Charles et Charlus〉のプレオーダーを開催いたします。

特に人気のあったブラックとキャメルの2色でご用意しております。



是非この機会にご来店お待ちしております。



価格





BAG : 65-03-34-03017 / ¥107,800 (tax in)



about|Charles et Charlus





馬具制作をルーツとして持つ伝統的な皮革加工技術と完全なフランス生産を守っているバッグブランド。 ブランド名の由来は、創業者 Chartier(シャㇽティエ)氏の名前とパリ左岸フォーブルサン=ジェルマンの上流社会で有名だった貴族Charlus(シャルリュス)氏の名前から組み合わせたもの。 流行にふりまわされず 、自分達に合ったシンプルで丈夫で長く使えるものを好むことから、同ブランドの展開する商品は、丈夫で柔らかく傷のつきにいGraine(グレイン)レザーを中心に革を選び、デザインもカジュアルでシンプルな造形を採用するなど、信念に基づいたものづくりが魅力。



開催期間・店舗





10月5日(木)~10月15日(日)

トゥモローランド ルミネ有楽町店

10月19日(木)~10月29日(日)

トゥモローランド ルミネ新宿店

11月2日(木)~11月15日(水)

トゥモローランド ルミネ横浜店



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-13:16)