美容液に囲まれた空間で艶っぽく、うっとりした表情は必見!



美容液ファンデのアクアリー スキンウェアに、カバータイプが8/21に登場。

サイン入りポスターやオリジナルクリアファイルが抽選で当たるキャンペーンもスタート。





株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林 一俊)は、マス市場向けメイクブランド『エスプリーク』と、2.5次元作品でも人気の俳優、荒牧慶彦さん、高野洸さん、阿部顕嵐さんとの第二弾スペシャルタイアップを実施します。



メインビジュアルとプロモーション動画では、“美容液でカバーするファンデ”の世界観を艶っぽく表現した3人。美容液をイメージした水に囲まれながら、美しくカバーされたツヤ肌をたっぷり魅せています。



また、8月21日に発売する「エスプリーク アクアリー スキンウェア カバー」含むアクアリー スキンウェアシリーズを購入すると抽選でオリジナルポスターやクリアファイルが当たるキャンペーンもスタート!



https://maison.kose.co.jp/site/p/esprique_campaign.aspx



第二弾タイアップについて





今年3月のスペシャルタイアップの大盛況を受け、2.5次元作品のみならず、様々なメディアで活躍する人気俳優の3人と、エスプリークのスペシャルタイアップ第二弾を実施します。



◇スペシャルタイアップ オリジナルムービー









































美容液でカバーされた彼らのみずみずしい肌とセクシーな眼差し。ファンのみならず誰もが虜になってしまいそうなスペシャルムービーを公開します。

数々の舞台・ミュージカルに出演し、普段からメイクにこだわりのある彼らが「これさえあれば!」と絶賛する美容液ファンデーション「エスプリーク アクアリー スキンウェア カバー」の魅力をたっぷりお届け。

こちらは8月からメトロビジョンでもオンエアされます。



◇僕らの肌が、カバーされてツヤ肌に?3人揃って、楽しくメイクを学びました編



コーセーのヘア&メイクアップアーティスト土橋脩氏がレクチャーしながら、実際にファンデーションを塗布する様子を撮影。

気になっていたクマが簡単にカバーされて驚く高野さん。そのとき発した言葉のアクセント間違いを優しくカバーする荒牧さんと阿部さん。最後には「これは舞台で絶対使うね!」と太鼓判を押しています。

3人の息の合ったやりとりを、ぜひ楽しみにお待ちください。



タイアップ限定直筆サイン入りポスター・オリジナルクリアファイルが抽選で当たるキャンペーン





■概要:

2023年8月18日(金)~9月11日(月)の期間に全国のエスプリーク商品取り扱い店舗(ECサイトを含む)にて、アクアリー スキンウェア シリーズ商品を1回あたりのお買い物で3,300円(税込)以上ご購入いただいたお客さまを対象に、レシート画像や購入明細をキャンペーンサイト上にアップロードし、応募いただくと、抽選で約1万名様にエスプリーク×人気俳優スペシャルタイアップの直筆サイン入りポスターやオリジナルクリアファイルをプレゼントします。





■期間:

キャンペーン期間(応募期間):2023年8月21日(月)10:00~2023年9月11日(月)23:59

レシート有効期間:2023年8月18日(金)0:00~2023年9月11日(月)23:59

※先着ではないため、アクセスが集中し応募できない場合は、時間をおいて再度お試しください

■賞品:

A賞:抽選で計30名様

直筆サイン入りポスター+エスプリークコスメセット 1セット



B賞:抽選で計10,000名様

-荒牧 慶彦さんコース:オリジナルクリアファイル 計2,500名様

-高野 洸さんコース:オリジナルクリアファイル 計2,500名様

-阿部 顕嵐さんコース:オリジナルクリアファイル 計2,500名様

-スリーショットコース:オリジナルクリアファイル 計2,500名様



【対象商品】

・【キット】アクアリー スキンウェア カバー(01) ※限定

・【キット】アクアリー スキンウェア カバー(02) ※限定

・【レフィル】アクアリー スキンウェア カバー(01)

・【レフィル】アクアリー スキンウェア カバー(02)

・【レフィル】アクアリー スキンウェア カバー(03)



・【キット】アクアリー スキンウェア(01) ※限定

・【キット】アクアリー スキンウェア(02) ※限定

・【レフィル】アクアリー スキンウェア (01)

・【レフィル】アクアリー スキンウェア (02)

・【レフィル】アクアリー スキンウェア (03)



・【レフィル】アクアリー スキンウェア ウォームピンク ※限定



※限定品は一部お取り扱いがない店舗がございます。



【対象店舗】

全国のエスプリーク商品取り扱い店舗

エスプリークを取り扱う全ECサイト



■注意事項:

※対象商品を3,300円(税込)以上ご購入ごとに1口のご応募となります。なお、ご購入の際にポイントのご利用、クーポンなどの値引きがある場合は、適用前の金額が対象となります。

※2023年8月18日(金)0:00以前の購入レシート(予約分含む)は応募対象外となります。

※ご使用いただけるレシートや購入明細(納品書兼領収書、注文書)は、応募1口に対して1枚までとさせていただきます。

※複数枚のレシートや購入明細(納品書兼領収書、注文書)を合算いただいたご応募は無効です。

※応募期間中であれば、何口でもご応募いただけます。

※ご希望選択いただける賞品は、1回のご応募にあたり1種までとなります。

※同一レシートや購入明細(納品書兼領収書、注文書)での重複応募が確認された場合、対象となる全てのご応募は無効です。

※A賞のみ当選1回限りとなります。

※オークションサイトや転売サイト等で購入した商品は応募対象外となります。

※キャンペーンご応募にはMaison KOSE(メゾンコーセー)への会員登録が必要となります。(https://maison.kose.co.jp/site/p/about_maisonkose.aspx)

※予告なくキャンペーン内容が変更となる場合がございます。



俳優プロフィール







■荒牧 慶彦(あらまき よしひこ)

1990年2月5日生まれ、 東京都出身。舞台を中心にドラマ、映画などにも出演する俳優。自ら舞台企画を動かすプロデューサーであり、所属事務所の社長も務める。代表作は舞台 『刀剣乱舞』(山姥切国広役)、『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐』Rule the Stage(白膠木簓役)、舞台『ゲゲゲの鬼太郎』(主演・ゲゲゲの鬼太郎役)。日本テレビドラマ『あいつが上手で下手が僕で』(主演・時浦可偉役)、日本テレビバラエティ『ろくにんよれば町内会』レギュラー出演など。プロデューサーとしては、『殺陣まつり~和風三国志~』、『Stray City シリーズ「Clubキャッテリア」』、ミュージカル『I’m donut ?』の作品にて全席完売。2023年10月、舞台『刀剣乱舞』山姥切国広 単独行 -日本刀史- の主演を控えている。





■高野 洸(たかの あきら)

1997年7月22日生まれ、福岡県出身。2009年、NHK教育『天才てれびくんMAX』全国オーディションより「Dream5」を結成しCDデビュー。「妖怪ウォッチ」のエンディング曲『ようかい体操第一』では2014年日本レコード大賞・NHK紅白歌合戦に出演。2016年「Dream5」活動終了後、ミュージカル『ROCK MUSICAL BLEACH』 ~もうひとつの地上~(主演・黒崎一護役)、ミュージカル『刀剣乱舞』(膝丸役)、舞台『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐』Rule the Stage(主演・山田一郎役)、舞台『キングダム』(主演・信役)を演じるなど、俳優として活躍。音楽活動では、高野洸・CDデビュー5周年YEAR突入を記念した3rdライヴツアーを今年2023年10月から開催予定。





■阿部 顕嵐(あべ あらん)

1997年8月30日生まれ、東京都出身。

俳優としての活動を中心に、映画、ドラマ、舞台と幅広い作品に参加。映画『ツーアウトフルベース』(主演・イチ役)、ドラマ『さよなら、ハイスクール』(主演・朝倉ショウゴ役)や、舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage(碧棺左馬刻役)、ミュージカル『October Sky -遠い空の向こうに-』(ロイ役)、映画『君の名前で僕を読んで』の朗読劇(オリヴァー役)などの作品に多数出演。今年4月にはPARCO劇場開場50周年記念シリーズ『ラビット・ホール』へ出演。また、「7ORDER」のボーカルとしての音楽活動や、自身のオリジナル映像やグッズの企画プロデュースなど、活動は多岐にわたる。



商品概要





美容液でしっかりカバー

みずみずしいツヤ肌が叶う、裏ごしファンデ



『エスプリーク』から、新感覚の裏ごしファンデ「アクアリー スキンウェア」のカバータイプである「アクアリー スキンウェア カバー」を2023年8月21日(月)より発売します。

「アクアリー スキンウェア カバー」は、「高いカバー力」「みずみずしいツヤ」「軽やかさ」をあわせもち、まるでシルクのような光沢感のあるツヤ肌を叶えます。

クリームファンデーションを美容液ファンデーションへ裏ごしする2重の特殊な“マイクロメッシュ”を採用。クリームファンデーションがじゅわっとなめらかに裏ごしされ、何もまとっていないかのような軽く心地よい使用感の化粧膜を実現します。



■商品名:「エスプリーク アクアリー スキンウェア カバー」



肌あれ・乾燥から守るスキンケア効果で、みずみずしいツヤ肌を実現する美容液ファンデーション。

付属のパフは肌をいたわるやさしいタッチです。肌にキメ細かく均一に塗布でき、テクニックレスで美しく仕上がります。

・SPF50 / PA++++

・13時間化粧もち(※)データ取得

・オールシーズン用

・無香料

・パッチテスト済み

すべてのかたに皮膚刺激が起きないというわけではありません。

・レフィル 13g



※ 乾燥感・粉ふき・くすみ・ヨレ・薄れ・毛穴の目立ち (当社調べ。効果には個人差があります。)



『エスプリーク』について







2011年3月に、ベースメイクやポイントメイクを幅広く取り揃えた、マス市場向け総合メイクブランドとして誕生しました。デビューから10周年を迎えた2021年2月にブランドリフレッシュを行い、「どんな日も、もっと私らしく~Effortless Elegant~」を新たにブランドコンセプトとして掲げ、変化する生活様式や化粧習慣に対応しながら、‟私らしさ”に寄り添うメイクの提案を行っています。



