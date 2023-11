[アンカー・ジャパン株式会社]

2023年11月1日より富士通クライアントコンピューティングのPCブランド、FMVの世界最軽量(※1)モバイルノートPC「UHシリーズ」にAnker製品の同梱を開始。Anker製品のPCへの同梱は今回が初となり、今後は他シリーズにも展開予定。スマートな充電環境を手軽に整えることができるよう、今後も力を入れて参ります。





米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:猿渡 歩)は、2023年11月1日(水)より、富士通クライアントコンピューティング株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:大隈 健史、以下FCCL、URL : https://www.fujitsu.com/jp/group/fccl/)と初の取り組みとして、世界最軽量モバイルノートPCブランドFMVの UHシリーズにAnkerのUSB急速充電器とケーブルの同梱を開始致します。今後FCCLの他モバイルノートPCシリーズにも展開予定です。



お客様にとって外出先でも、仕事場でもより快適でスマートな充電環境をお届けすべく、初めてFCCLとアンカー・ジャパンがコラボレーションし、世界最軽量モバイルノートPCのUHシリーズの同梱製品としてAnker製品の採用が実現しました。FCCLのUHシリーズは世界最軽量となる約689g(※2)のFMV WU-X/H1を含む計3モデル(※3)を展開しており、コンパクトながら画面のサイズを大きくした利便性と、圧倒的な軽さが特徴です。この度、対象製品を富士通ショッピングサイトWEB MARTでご注文の際に、USB Power Delivery対応で最大65W出力が可能なコンパクト設計のUSB急速充電器と耐久性・安全性・しなやかさを兼ね備えたUSB-Cケーブルの2製品をセットにした「Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod with 6ft C-C cable」 が同梱されるようになります。一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズの急速充電器を使用することにより世界最軽量のモバイルノートPCを使い始めるその瞬間から充電環境をスマートに整えることができます。



●富士通クライアントコンピューティング株式会社 代表取締役社長 大隈 健史様コメント:

我々はパソコンの軽量化に積極的に取り組んで参りました。その成果としてFMV WU-X/H1は世界最軽量 約689gという圧倒的な軽さを実現しています。さらに、パソコン本体だけではなく、周辺機器もセットで軽さを追求すべきだと考えています。特に、ACアダプターは小さく軽く、スマホの充電器と一つにしたい。これは、私がFCCLに社長として就任して以来、ずっと考えていたことです。FCCLはFMVブランドのパソコンを約40年提供してきましたが、この歴史の中でも、今日は大変嬉しい日となりました。FCCLはこれからも新しい暮らしにフィットするパソコンをご提供し、皆様の快適なデジタルライフを応援して参ります。



●アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO 猿渡 歩 コメント:

私たちの生活を支えてくれる電子機器も進化し軽量化・高機能化しています。世界No.1モバイル充電ブランドのAnkerとして、FCCL様との本取り組みを通じ日常に欠かせないPCにおいても、今以上の利便性を提供できることを大変嬉しく思います。ノートPCの携帯性を損なうことなく充電環境を整えることで、お客様の生活がより一層快適なものになるよう、今後も力を尽くして参ります。



(※1)WU-X/H1が14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして世界最軽量。2023年1月24日現在、FCCL調べ。

(※2)選択した仕様によって質量は異なります。また、平均値のため各製品で質量が異なる場合があります。

(※3)2023年11月1日時点



モバイルノートPC「UHシリーズ」への同梱について(概要)





FCCLと アンカー・ジャパンの初の取り組みとして、2023年11月1日(水)より、FMVの世界最軽量のモバイルノートPCのUHシリーズにUSB急速充電器とUSB-Cケーブルがセットになった「Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod with 6ft C-C cable」の同梱を開始します。対象製品を富士通ショッピングサイトWEB MARTでご注文の際に、Anker製品を選択いただくことができ、購入時から充電環境を整えることができます。また、今後は本シリーズに加え、他のシリーズにも展開予定です。











同梱製品「Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod with 6ft C-C cable」について







● USB急速充電器:

「Anker PowerPort lll 3-Port 65W Pod」

USB Power Delivery対応で、USB-Cポート1つ使用時は最大65W出力、2つのUSB-Cポート使用時は最大45Wと20Wで出力できるため、PCと同時にお使いのスマホを急速充電が可能です。









● タイプCケーブル:

「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m」

ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用しました。従来のケーブルにはない絡みにくいやわらかさを実現しており、UHシリーズと合わせての持ち運びにも最適です。







企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて





Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、世界No.1モバイル充電ブランド(※)

「Anker」、オーディオブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」、プロジェクターブランド「Nebula」、掃除機ブランド「MACH(マッハ)」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。2023年にアンカー・ジャパンは設立10周年を迎えました。



アンカー・ジャパン株式会社(概要)

本社: 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー9階

代表者: 代表取締役CEO 猿渡歩

設立: 2013年1月

資本金: 1億6,000万円

TEL: 03-4455-7823(アンカー・ジャパン カスタマーサポート)

事業内容: デジタル製品の開発・製造・販売(Ankerグループの日本法人)

公式サイト: https://www.ankerjapan.com





