[株式会社 ノーウェア]





2020年に誕生したA BATHING APE(R)︎のライフスタイルライン「BAPE(R)︎ HOME」。

ホームグッズをはじめとするインテリアにアクセントを加えるプロダクトがラインアップし、

さまざまな有名家具メーカともコラボレーションを実施しています。

そんなBAPE(R)︎ HOMEから新ビジュアルが登場します。



ソリッドなコンクリート調の背景にしフォトグラファーRK(@rkrkrk)が撮影。シグネチャーであるBAPE(R)︎ CAMOをまとったファニチャーたちがより一層際立つビジュアルに仕上がりました。



詳しくはBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

https://bape.com/pages/bape-home



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/BAPE.OFFICIAL

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/BAPEOFFICIAL

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/21-18:16)