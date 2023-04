[クラシエホームプロダクツ株式会社]

ちょっと贅沢なひと時を。



クラシエホームプロダクツは、日本の髪を本質から考えるヘアケアブランド「いち髪」のプレミアムダメージケアシリーズ「いち髪 THE PREMIUM」から、うるおい成分「温泉水」を新配合し、寝ている間も心地よい香りに包まれるシャンプー&トリートメント「いち髪 THE PREMIUM Luxury time for sleep」を2023年5月26日(金)に数量限定発売いたします。







「いち髪 THE PREMIUM」は、ヘアカラーやアイロン・コテを繰り返し、深刻なダメージを受けている現代人の髪悩みに応えるプレミアムダメージケアシリーズです。本シリーズのユーザーは、スパ、岩盤浴、サウナを好まれる方が多く、休日はアクティブに過ごす(2023年当社調べ)、というライフスタイルに着目。ユーザーのライフスタイルに寄り添う限定ヘアケアシリーズ「Luxury time for sleep」を開発しました。

ダメージを受けた髪内部を集中補修する「米ぬか発酵導入美容液」と「厳選 和草エキス」に加え、うるおい成分「温泉水」を新配合。ドライヤーの熱を利用し、「ヒートリペアコート成分」がキューティクルを密着し、うるおい満ちる、艶つやつるんとした髪へ導きます。また、澄みわたるシトラスとフローラルをブレンドした「寝ている間も心地よい香り」で包みこみ、贅沢なひとときをお届けします。





【商品概要】











※日本の髪を本質から考える:日本の風土や気候などの環境に合わせたヘアケア方法を研究しています。



【商品特長】

日本の髪研究の成果「和草のちから」と「熱」に着目したプレミアムダメージケアシリーズ

●うるおい成分「温泉水」新配合で、うるおい満ちる、艶つやつるんとした指通りにします。



●集中補修成分「米ぬか発酵導入美容液」と指通り&艶UP成分「厳選 和草エキス」配合

「米ぬか発酵導入美容液(米ぬか発酵液、酒粕エキス、セバシン酸ジエチル、グリセリン)」が浸透促進成分(セバシン酸ジエチル)で髪の内部まで浸透し、ダメージを集中補修し、保湿効果を与えます。

また、「厳選 和草エキス(米ぬかエキス、米胚芽油、チャ種子油)」が指通りをよくし、艶を与え、乾かすたび、美しい髪へ導きます。



●「ヒートリペアコート成分(※1)」配合

ドライヤーの熱を味方にキューティクルを密着し、指通りと水分量がUPします。

※1:γ-ドコサラクトン



●ダメージ毛を考えた処方

・摩擦に弱いダメージ毛でも、指通りよく洗うことができる“ふわ密泡”ノンシリコンシャンプー

・ダメージ毛に素早く浸透する浸透型トリートメント



●澄みわたるシトラスとフローラルをブレンドした「寝ている間も心地よい香り」



●アミノ酸系(※2)・ベタイン系(※3)洗浄成分、サルフェート(硫酸系界面活性剤)フリー、 合成着色料フリー

※2:ラウロイルメチルアラニンNa ※3:ラウラミドプロピルベタイン



「いち髪 THE PREMIUM Wケアブースター美容オイルマスク」1包(10g+1mL)も同梱されています。



【発売予定日】 2023年5月26日(金)



【WEBサイト】 https://www.kracie.co.jp/ichikami/



【販売チャネル】 全国のドラッグストア、スーパーマーケット等



以 上



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-12:46)