阪急交通社は、海外旅行の需要喚起を目的とした観光庁と一般社団法人日本旅行業協会の「今こそ海外!宣言」を受けて、2023年5月24日(水)~5月30日(火)の7日間、「Touch the Turkiye!トルコイベント」を阪急メンズ東京で開催します。







5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、帰国時のワクチン接種証明書が不要となったことで、コロナ前と同様に海外旅行を楽しめる環境が整ってきました。当社では、渡航環境における潮目の変り目に、日本旅行業協会の協力のもと、海外旅行の本格的な需要回復に向けて、一般の消費者に文化や歴史、現在の海外に触れていただくイベントを実施します。



今回は、トルコ共和国建国100周年を記念する「Touch the Turkiye!トルコイベント」を7日間連続で、阪急メンズ東京1階イベント会場で開催します。節目の年を迎える新しいトルコの魅力に触れていただくことで、日本におけるトルコ観光旅行の需要促進を目指します。



今回のイベントでは、ギャラリーにトルコの美しい景観や流行、人々の暮らしなど、美しい写真を展示するとともに、交流と情報収集の場として旅行の質問にお答えするスタッフが常駐することで、2つの“ふれあいの場”を提供しトルコへの興味や関心を深めていただきます。



また、阪急交通社公式LINEでお友達登録をしていただいた方にはトルコの名前を冠した花「トルコギキョウ」をプレゼント(*)します。

(*)「トルコギキョウ」は数に限りがあります。なくなり次第、別のグッズをお渡しします。





阪急交通社では、これからも体験や学びをテーマとするイベントを通じて、海外旅行の魅力を伝え、需要喚起に努めてまいります。



■イベント概要

日時:

2023年5月24日(水)~5月30日(火)

平日 12:00~20:00/土日 11:00~20:00予定

*5/30のみ12:00~19:00予定

会場:

阪急メンズ東京

東京都千代田区有楽町2丁目5番1号

入場料:無料

協力:一般社団法人 日本旅行業協会



西洋と東洋の文化が交わり、数多くの世界遺産が集積するトルコ。

雄大な自然に包まれて深呼吸をすれば、カラダからまるごと地球を楽しめる。

文化の足跡を目の当たりにすれば、ココロがまるごと時間を飛び越える。

そんなトルコがすぐそばに。

ここは、癒しも、興奮も、ときめきも、流行もたっぷり詰まったこの国の素顔に触れられる所。

“Touch the Turkiye!”阪急メンズ東京ではじまります。





