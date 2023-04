[株式会社東急レクリエーション]

ー4月14日(金)から5月18日(木)で開催中―



株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:菅野信三)は、2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」内に位置する「109シネマズプレミアム新宿」の開業を記念して、全シアターの音響監修を務める坂本龍一氏が音楽制作を担当した映画やライブ映像を上映するイベント『Ryuichi Sakamoto Premium Collection』を4月14日(金)から5月18日(木)の約1カ月間で開催し、新たに上映コンテンツとして『ラストエンペラー 劇場公開版 4Kレストア』が追加されましたことを発表します。









開業記念オープニングイベント『Ryuichi Sakamoto Premium Collection』





開業を記念し、全シアターの音響監修を務めた坂本龍一氏関連の作品を、4月14日(金)から5月18日(木)の期間限定で特別上映いたします。

『Ryuichi Sakamoto Premium Collection』では、坂本氏が日本人として初めてアカデミー賞(R)作曲賞を受賞した映画『ラストエンペラー』や、手掛けた映画音楽の代表作の1つでもあるベルナルド・ベルトルッチ監督作品『シェルタリング・スカイ』、2005年公開以降も国内外に根強いファンが多い『トニー滝谷』、坂本氏が初めて韓国映画の音楽を担当した、『イカゲーム』が大ヒットしたファン・ドンヒョク監督作品『天命の城』、幻とも言われたNYライブを映像化した『坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK: async』に加え、昨年12月に世界に向けて配信された『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022』にボーナストラック1曲を加えた特別版『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022 +(プラス)』が109シネマズプレミアム新宿だけで限定上映されます。

坂本氏監修のシアター音響「SAION -SR EDITION-」で、極上の映画音楽をお楽しみください。



◆Ryuichi Sakamoto Premium Collection

作品:『ラストエンペラー 劇場公開版 4Kレストア』(1988) NEW!

『戦場のメリークリスマス』(1983) ※4月27日(木)までの限定上映

『シェルタリング・スカイ』(1990)

『トニー滝谷』(2005)

『天命の城』(2017)

『坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK: async』(2018)

『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022 +』(2023)



【続報】 追加上映決定 『ラストエンペラー 劇場公開版 4Kレストア』





★第60回 アカデミー賞(R)作品賞・監督賞 ・脚色賞・撮影賞ほか9部門受賞

★第45回 ゴールデングローブ賞作品賞・監督賞・脚本賞・最優秀作曲賞受賞

★第12回 日本アカデミー賞外国作品



1950年、満州国戦犯として中国へ護送された溥儀は手首を切って自殺を図る。薄れゆく意識の中、半生の記憶がまざまざとよみがえる…。清国最後の皇帝・愛新覚羅溥儀の激動の生涯をベルトルッチ監督が圧倒的スケールで描いた歴史大作。アカデミー賞(R)作品賞ほか全9部門受賞、日本人初の作曲賞に輝いた坂本龍一氏は出演も果たしている。



(C) Recorded Picture Company



109シネマズプレミアム新宿とは





東京都新宿区に2023年4月14日(金)開業予定の「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fにオープンする“109シネマズ”の新ブランドです。全席プレミアムシートで、全シアターにハイスペックな映写・音響設備を備えています。

上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。





