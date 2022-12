[株式会社ニット]

佐賀リハビリテーション病院の吉原先生をゲストにお招きし、生理にまつわる正しい知識をお伝えします



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。このたび令和5年1月5日(木)に、「生理(月経)」について理解を深めることを目的とした親子向けのセミナーを開催いたします。メンバーの9割が女性というHELP YOUの中にも、毎月くる生理やPMSに悩みを抱える人が多くいます。また、メンバーの5割は子育て中ということもあり、本人自身の生理についてはもちろん、自分の子どもと生理について考える方も多い印象です。生理になり始めの時期に本人が知識をつけることはもちろん、親世代が正しい知識を持っておくことも同様に重要でしょう。本セミナーでは講師に佐賀リハビリテーション病院・吉原 麻里先生を招き、専門的知見を交え、生理に関する正しい情報をお伝えいたします。



申し込みはこちら:https://forms.gle/EWsKfY7R9tcyVbYq5















セミナー概要







◆開催日時:1月5日(木)12:00~13:00

◆方 式:Zoom(PC・スマホで視聴可能)

◆受講料:無料

◆申込みはこちら:https://forms.gle/EWsKfY7R9tcyVbYq5





セミナー内容



・生理を知ること=心と身体を守ること

・学校教育について

・生理って何が起こるの?

・生理ってなぜ起きるの?

・生理が止まるのはいつ?

・生理が起きたらどうしたらよい?

・生理にまつわる症状

・生理を和らげる方法

・困った時の相談先

・生理との付き合い方



など





こんな方におすすめ



・生理について知りたい方

・学校教育より一歩踏み込んだ内容を聞きたい方

・お子様に生理について教えたい方

・生理について悩みがある方

・冬休みの学習内容を考えている方



など





本セミナーの企画背景:株式会社ニット 広報 今西幸希







◆女性にとって生理との付き合いは長い

女性にとって生理との付き合いは長いもの。メンバーの9割が女性というHELP YOUの中にも、毎月くる生理やPMSに悩みを抱える人が多くいます。また、メンバーの5割は子育て中ということもあり、本人自身の生理についてはもちろん、自分の子どもと生理についても考える方も多い印象です。

生理になり始めの時期に本人が知識をつけることはもちろん、親世代が正しい知識を持っておくことも同様に重要でしょう。



◆現在の学校教育だけでは生理の知識を満足に得られないかも

(株)エムティーアイが運営する、ライフステージや悩みにあわせて女性の一生をサポートする健康情報サービス『ルナルナ』での2021年5月発表の調査(※)で、10代のルナルナユーザーに「学校で教わる女性のカラダの仕組みについて、内容が十分であると思うか」を聞いたところ。「思う」が23.9%、「思わない」が76.1%と、7割以上の人が学校で教わる内容に不十分と感じているようです。



また、「思わない」と回答した人にその理由を聞いてみると(複数回答可)、「PMSや月経困難症などの症状について含まれていないから」が74.4%で最も多く、次いで「体の構造など基本的なことしか教えていないから」73.5%、「具体的な行動や対処について指導がないから」「男女で教える内容に差があるから」が同数で62.8%という結果になっています。

本セミナーでは上記の内容をコンテンツにいれて実施します。



◆冬休みだからこそ、生理とゆっくり向き合う時間に

生理に関心があるものの、共働き世帯が増える中、しっかりと子どもに向き合い、生理のことを教える時間をじっくりとることが難しいのではと感じました。そこで、冬休みの期間を利用し、年齢・男女問わず生理について理解をし、自分と他人のことを知るきっかけを作りたい、という思いから、本セミナーの開催に至りました。ぜひ親子でご参加いただければ幸いです。



(※)参照:株式会社エムティーアイ(2021年5月7日 リリース)

女性のカラダの知識にまつわる母と子の意識調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000931.000002943.html





登壇者:佐賀リハビリテーション病院 副理事長 吉原 麻里氏







<吉原先生より>

女の子から大人の女性へと成長する時、身長が伸びたり、体つきが変わったり、何となく周囲の大人がうっとうしく感じだした頃に生理は訪れます。



もしも何も知らない状態で初めての生理を迎えたら、お尻から血がダラダラ出てきて、お腹や頭が痛くなったりして、とても怖くて不安になるかもしれません。



生理そのものは、成長の過程で女の子が赤ちゃんを作れる準備ができたという証で、とてもおめでたく嬉しいことなのです。

でも、オープンに誰かに聞いたり、学校で教えてもらったりする機会は今まで無かったかもしれません。

そんな女の子達や、親御さんや、興味があれば男の子でも、生理について知りたい方はぜひ参加してくださいね。



<プロフィール>

◆専門分野:リハビリテーション全般、血液内科学全般

◆所属学会:日本内科学会、日本リハビリテーション医学会、日本血液学会

◆資格:日本内科学会認定内科医、日本リハビリテーション医学会認定臨床医

◆経歴

2010年 久留米大学医学部医学科卒業

2010年 佐賀県立病院好生館 初期研修(研修医)

2011年 佐賀大学医学部附属病院 初期研修(研修医)

2012年 佐賀大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科(医員)

2015年4月 佐賀大学医学部附属病院 外来化学療法室、先進総合機能回復センター(医員)

2018年4月 佐賀大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科(臨床協力医)

2022年4月 佐賀リハビリテーション病院(副理事長)

◆HP

http://www.sagareha.or.jp/main/1.html

http://www.saga-hor.jp/main/84.html

◆ブログ

https://marystel.online/





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>







会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。



「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。



URL :https://knit-inc.com/











<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:今西/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-16:16)