渋谷モディを含む全国5店舗にて順次開催



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売いたします。当イベントは2023年12月1日(金)より、渋谷モディを含む全国5店舗にて順次開催となります。







TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』POP UP SHOP in OIOI が渋谷モディ・なんばマルイ・セントラルパーク名古屋・博多マルイ・サッポロファクトリーで開催決定!

描き下ろしイラストを使用したグッズの販売や、お楽しみ抽選会の実施をいたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。





開催情報





「TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』POP UP SHOP in OIOI」

■渋谷モディ

開催情報:2023年12月1日(金)~12月17日(日)

開催場所:7F マルイノアニメ

詳細:https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=120937&article_type=sto



■なんばマルイ

開催情報:2023年12月2日(土)~12月10日(日)

開催場所:7F イベントスペース

詳細:https://www.0101.co.jp/085/event/detail.html?article_seq=120951&article_type=sto



■博多マルイ

開催情報:2023年12月15日(金)~12月24日(日)

開催場所:7F イベントスペース

詳細:https://www.0101.co.jp/090/event/detail.html?article_seq=120950&article_type=sto



《その他施設》

■セントラルパーク名古屋

開催期間:2023年12月2日(土)~12月10日(日)

開催場所:セントラルパーク地下街 特設会場

施設HP:https://www.centralpark.co.jp/



■サッポロファクトリー

開催期間:2023年12月21日(木)~12月24日(日)

開催場所:2条館2階 特設会場

施設HP:https://sapporofactory.jp/



※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

※ご入場方法や変更等については上記のHPをご確認ください。



お買上抽選会





期間中、イベントショップにて 税込3,000円以上お買上げで、

エポスカードをご利用またはご提示(現金払い)のお客さまは、1会計につき1回抽選会にご参加いただけます。



《景品内容》



A賞:バスタオル(全1種)





B賞:メッセージカード(全9種)コンプリートセット

C賞:メッセージカード(全9種)ランダム1枚



※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。

※新規のご入会も会場にて承ります。

※ご精算を2回以上に分けることは出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※ご提示の場合、お支払い方法は現金のみにて承ります。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。



製品情報







■TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』 アクリルフィギュアスタンド『Christmas gift』ver.(全9種)

販売価格:1,650円(税込)

ラインナップ:キタサンブラック、サトノダイヤモンド、サトノクラウン、シュヴァルグラン、サウンズオブアース、ドゥラメンテ、ゴールドシップ、トウカイテイオー、メジロマックイーン(全9種)





■TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』 トレーディング缶バッジ『Christmas gift』ver.(全9種)

販売価格:440円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません





■TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』 マグカップ

販売価格:1,650円(税込)





■TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』 繋がるポストカードセット『Christmas gift』ver.

販売価格:1,980円(税込)





■TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』 A4クリアファイル(全2種)

販売価格:440円(税込)





■TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』 B2タペストリー(全2種)

販売価格:3,300円(税込)



通販限定商品(マルイノアニメ ONLINE SHOP)







■TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』 B2ハーフタペストリー『Christmas gift』ver.(全9種)

販売価格:2,200円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



Web販売





マルイノアニメ ONLINE SHOP

http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html

受付期間:2023年12月1日(金)12:00~12月24日(日)23:59



※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。



権利表記・関連サイト





【権利表記】

(C)2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会



【関連サイト】

TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』公式サイト

https://anime-umamusume.jp/

TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』公式X(Twitter)

@uma_musu_anime(https://twitter.com/uma_musu_anime)



Chugaionline(中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト)

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X(Twitter)

@chugaionline(https://twitter.com/chugaionline)



