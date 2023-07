[株式会社ヨウジヤマモト]

ヨウジヤマモト社のフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながら、“ジェンダーレス”、“エイジレス“なスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド「Ground Y(グラウンド ワイ)」は7月14日(金)より2023-24年秋冬シーズンの新作コレクションを展開いたします。



Ground Y 2023-24年秋冬コレクションは、マウンテンパーカーをはじめとする多様なアウターやバックパックなど、アウトドアシーンから連想されるアイテムが多く登場いたします。ミリタリーアイテムのディティールに加え、インドの伝統的な絨毯柄をアレンジしたテキスタイルをコーデュロイやドレープ性のあるレーヨン生地にプリントで落とし込みGround Yならではのモードな要素が加わる、今までにない新しいテイストのアイテムが生まれました。



本コレクションのキーヴィジュアルには、女優やモデルとして活躍中の安斉星来を起用いたしました。









全てのルック画像はこちらからご覧いただけます。

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/groundy/autumn-winter-2023-24-gy/



2023-24 Autumn/Winter Collectionイメージムービーはこちらからご覧ください。





【Ground Y 2023-24 Autumn/Winter Collection】

展開開始日:7月14日(金)

展開店舗:Ground Y直営店舗(GINZA SIX/ラフォーレ原宿/渋谷PARCO/心斎橋PARCO/名古屋PARCO)

オフィシャルウェブストア 「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOでは同日AM12:00に発売



特典) Ground Y 2023-24 Autumn/Winter Collectionをご購入いただいたお客様にCollection Bookをプレゼント

7月14日(金)よりGround Y直営店舗、及び「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」にて、Ground Yの商品をご購入いただいた方に先着で安斉星来がモデルとして出演している「2023-24 Autumn/Winter Collection Book」をプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください



