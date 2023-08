[Samsung]

Sペン付きタブレット「Galaxy Tab S6 Lite」や、Galaxyスマートウォッチ・ワイヤレスイヤホン等、対象製品追加で最大50%OFF!





サムスン電子ジャパン株式会社(以下、サムスン電子ジャパン)は、2023年8月1日(火)からSamsungオンラインショップ( https://www.samsung.com/jp/offer/ )にて開催中の「SUMMERセール」にて、対象製品を追加した第2弾を本日8月15日(火)AM10:00よりスタートいたします。



第2弾では、スリムなボディに大画面を搭載したSペン付きタブレット「Galaxy Tab S6 Lite」が対象製品※1に追加され、29%OFFの39,900円(税込)と、大変おトクな価格になります。その他、スマートウォッチ「Galaxy Watch5シリーズ」、ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds Live」等も対象製品※1に追加され、最大50%OFF※2の価格でご購入いただけます。



なお、第1弾の対象製品※1も第2弾終了まで継続してセール価格となります。Galaxyスマートフォン専用の純正アクセサリーやGalaxyスマートウォッチ専用バンド、ワイヤレス充電器「Wireless Charger Trio」等、セール対象端末と一緒にご使用いただける純正アクセサリーもおトクな価格となっております。残り僅かなセール期間および対象製品※1は全て在庫限りとなりますので、ぜひお早めにご検討下さい。



※1 対象製品は詳細ページをご確認ください。

※2 第1弾では最大40%OFF、第2弾では最大50%OFFとなります。対象製品の割合率および割引価格はセール開始後にSamsungオンラインショップ内をご確認ください。





サムスン電子ジャパンは、スマートフォン・タブレット・スマートウォッチ・ワイヤレスイヤホンにおいて、シームレスで快適な「SmartThings」を提供し、皆さまのモバイルライフをより快適・便利にサポートいたします。ぜひこの機会にGalaxy製品をご検討ください。



■Samsungオンラインショップ「SUMMERセール」概要

Samsungオンラインショップ( https://www.samsung.com/jp/offer/ )にて、対象の製品※1を最大50%OFF※2のおトクな価格で販売いたします。

※1 対象製品は詳細ページをご確認ください。

※2 第1弾では最大40%OFF、第2弾では最大50%OFFとなります。各対象製品の割合率および割引価格はセール開始後にSamsungオンラインショップ内をご確認ください。



開催期間:第1弾 2023年8月1日(火)AM10:00~2023年8月15日(火)AM9:59

※第1弾対象製品は第2弾終了まで継続して、最大40%のセール価格となります。

第2弾 2023年8月15日(火)AM10:00~2023年8月31日(木)AM9:59



詳細ページ:https://www.samsung.com/jp/explore/event/summer-sale-2023/



第2弾対象製品例:



・Galaxy Tab S6 Lite 29%OFF:39,900円(税込)





・Galaxy Watch5 Pro(45mm) 30%OFF:49,560円(税込)





・Galaxy Buds Live 50%OFF:10,340円(税込)



第1弾対象製品例:



・Galaxy Tab S8 Ultra 20%OFF:151,040円(税込)





・Galaxy Tab S8+ 14%OFF:107,328円(税込)





・Galaxy Z Flip4 Silicone Cover with Ring 40%OFF:4,080円(税込)





・Galaxy Z Fold4 Standing Cover with Pen 40%OFF:9,180円(税込)





・Galaxy S22 Ultra Smart Clear View Cover 40%OFF:3,600円(税込)





・Galaxy Watch4 Hybrid Leather Band (20mm, S/M) 20%:4,880円(税込)





・Wireless Charger Trio 20%OFF:8,624円(税込)



※画像はグローバル版、製品は別売りです。



■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」

Samsungオンラインショップで販売している製品の一部は「Galaxy Care」の対象となります。通常1年間のメーカー保証が提供されますが、「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、わずかなご負担金で端末の交換等が可能です。「Galaxy Care」は万が一のアクシデントに備えた安心なサービスを提供しております。

保証内容 : 落下、水濡れ、故障、盗難時に、免責金で新品同様品と交換が可能。

※1年に1回までとなります。

※Samsungがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。

※詳細および対象製品はGalaxy Care公式WEB サイト(https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/)をご確認ください。





■製品詳細について

「Galaxy Tab S6 Lite」詳細

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s6-lite-gray-64gb-sm-p613nzaaxjp/

「Galaxy Watch5 Pro」詳細

https://www.samsung.com/jp/watches/galaxy-watch/galaxy-watch5-pro-gray-titanium-bluetooth--wi-fi-sm-r920nztaxjp/

「Galaxy Buds Live」詳細

https://www.samsung.com/jp/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds-live-mystic-bronze-sm-r180nznaxjp/

「Galaxy Tab S8 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s8-ultra--wi-fi--graphite-1tb-sm-x900nzagxjp/

「Galaxy Tab S8+」詳細

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s8-plus--wi-fi--graphite-1tb-sm-x800nzacxjp/

純正アクセサリー各種詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?open



●「Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。



