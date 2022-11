[エレコム株式会社]

シンプルかつ高級感のあるデザインのStylxyシリーズのモバイルバッテリーが登場!



エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、シンプルかつ高級感のあるデザインのStylxy(スタイリクシー)シリーズのモバイルバッテリー、USB AC充電器、USBケーブルを11月中旬より新発売いたします。







モバイルバッテリーは、USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電可能。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で判別し、最適な出力で最速に充電できる"おまかせ充電"に対応しています。USB AC充電器は、USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電。小さく軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USBケーブルは、USB Type-C端子を搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(USB-C)端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送が可能。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。

※モバイルバッテリー、AC充電器、USBケーブルは別売りです。

※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.





USB Power Delivery 20W出力に対応!Stylxyシリーズの10000mAhモバイルバッテリー







USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。シンプルかつ高級感のあるデザインのStylxyシリーズのモバイルバッテリーです。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で判別し、最適な出力で最速に充電できる"おまかせ充電"に対応し、本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる"まとめて充電"に対応。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる“低電流モード”を搭載。







※USB-Aポートのみ対応。モバイルバッテリー本体を約4時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。

※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブルを接続し充電した時間です。



USB-Aポート、USB Type-C(USB-C)ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。



※USB Type-C(USB-C)ポートからの出力を優先し、残りの出力W数をUSB-Aポートから出力します。



本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。

※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。持ち運びに最適な小型USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブルを付属しています。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(USB-C)ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。USB Type-C(USB-C)コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。USB協会指定の試験に合格した信頼性のUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。

※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。





対応するスマートフォンなどを超高速充電可能!StylxyシリーズのUSB AC充電器







シンプルかつ高級感のあるデザインのStylxyシリーズのUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(USB-C)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できます。小さく軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。





※本製品の最大出力は20Wです。

本製品はUSB-IFのテストと同等のテストを弊社独自で実施し、高い安全性が保たれています。USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。



※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C(USB-C) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブル等をご用意ください。

※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。









最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能!StylxyシリーズのUSBケーブル







USB Type-C(USB-C)コネクターを搭載した機器同士の接続ができる、シンプルかつ高級感のあるデザインのStylxy シリーズのUSBケーブルです。USB Type-C(USB-C)端子を搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(USB-C)端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。





※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。



最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。





環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品



自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。





THINK ECOLOGY特設ページ:https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/





製品詳細



<Stylxyシリーズモバイルバッテリー(10000mAh/20W/C×1+A×1)>

型番:EC-C06BK

価格:¥3,980(店頭実勢価格)¥3,618(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EC-C06BK.html





<Stylxyシリーズ20W AC充電器(C×1)>

型番:EC-AC28BK

価格:¥2,080(店頭実勢価格)¥1,891(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EC-AC28BK.html



<StylxyシリーズUSB Type-Cケーブル 0.3m>

型番:MPA-CCEC03BK

価格:¥1,480(店頭実勢価格)¥1,345(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCEC03BK.html



<StylxyシリーズUSB Type-Cケーブル 1.2m>

型番:MPA-CCEC12BK

価格:¥1,580(店頭実勢価格)¥1,436(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCEC12BK.html



詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20221115-09/





