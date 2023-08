[HJホールディングス株式会社]

オンライン動画配信サービスHuluにて、豪華客船サクラメント号で消息を絶った姉の真相を突き止めるために新人クルーとして乗船したジェイミー(オスカー・ケネディ)が刃物を持った着ぐるみアヒルさんに追い回されるスラッシャーコメディドラマ「WRECK/レック」シーズン1を10月17日(火)から独占配信いたします。主演のジェイミー・ウォルシュを演じるのは、イギリスで子役からTVドラマを中心に活躍するオスカー・ケネディ。そしてジェイミーと同じタイミングで新人クルーとして乗船し、真相追求に手を貸すヴィヴィアン・リムをドラマ「ベイカー街探偵団」で探偵ビー役のザディア・グレアムが演じます。2022年10月にイギリス・BBC Three で放送され、2023 年にシーズン2の放送も予定されている話題の作品です!



【「WRECK/レック」予告】





また、“赤い病”という感染病が世界中で流行したことで大人が絶滅し、免疫のある14歳までの子供しか生存できなくなった暗黒(ディストピア)の世界で謎の子供の集団にさらわれた弟を捜す主人公・アンナ(ジュリア・ドラゴット)の過酷な旅を描く「ANNA/アンナ」を9月12日(火)から独占配信スタート!主人公アンナの日本語版吹替を務めるのは、「SPY×FAMILY」アーニャ・フォージャー役や「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」ダイ役で知られる大人気声優・種崎敦美。字幕・吹替ともにお楽しみいただけます。



【「ANNA/アンナ」予告】





そして、「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」を制作した韓国のケーブルテレビENAで7月に放送終了したサスペンススリラー「ハピネスバトル」第9話~第16話を9月3日(日)から独占配信いたします。現代の闇をテーマに、ママ友同士のSNSバトルと謎の死の真相を描く本作には、「トッケビ~君がくれた愛しい日々~」のイエル、「今、別れの途中です」のパク・ヒョジュ、「ワン・ザ・ウーマン」のチン・ソヨン、「華麗なる誘惑」のチャ・イェリョン、「シュルプ」のウ・ジョンウォンといった実力派女優たちが集結。【幸せ】を巡るセレブママたちのSNSバトルの結末をぜひご覧ください。



【「ハピネスバトル」予告】





また、シカゴの街を守るためなら手段を選ばない悪徳警官ボイト率いる、シカゴ警察21分署特捜班の活躍をド迫力アクション満載に描く「シカゴ P.D.」シーズン8を9月8日(金)から配信いたします。





【他にも9月は話題の海外・アジアドラマ&映画を続々配信!】

9月は「ハピネスバトル」「ANNA/アンナ」「シカゴ P.D.」の他にも話題の海外・アジアドラマ&映画を続々配信!国際エミー賞受賞プロデューサーが贈るメキシコ発のクライムサスペンス「プレイ・フォー・ブラッド」を9月26日(火)から独占配信スタート。



【「プレイ・フォー・ブラッド」予告】





また、巨匠チャン・イーモウが“映画”を愛するすべての人に捧げる、娘への父の想いを描いた感動作『ワン・セカンド 永遠の24フレーム』と、韓国で5人に1人が観たという異例のメガヒットを記録したマ・ドンソク主演のクライムアクション映画『犯罪都市 THE ROUNDUP』を9月1日(金)から配信します。さらに、“ウォーカー”と呼ばれるゾンビがはびこる黙示録的なアメリカを舞台に、生存者たちが安住の地を求めて時にぶつかりあいながらも生き抜く術を模索していく革命的なヒューマンドラマ「ウォーキング・デッド」シーズン11の第1話~第8話の吹替版を9月2日(土)から見放題独占配信!そして、数々の映画賞に輝き、2021年度韓国映画No.1大ヒットとなった、実話に基づくサスペンス映画『モガディシュ 脱出までの14日間』も9月2日(土)から配信します。翌日の9月3日(日)からは韓国にて瞬間視聴率31.1%を記録した、韓国の社会問題を背景に頂上を目指す者の欲望渦巻く神経戦から目が離せない話題作「ペントハウス」の第33話~第42話、SP~隠された物語と、チュウォン(「ヨンパリ ~君に愛を届けたい~」)&キム・ヒソン(「品位のある彼女」)が豪華共演し、2020年にSBS演技大賞を受賞した韓国でも注目を集めた話題のヒューマンミステリー「アリス -運命のタイムトラベル-」の第23話~第32話を配信。



【「ペントハウス」予告】





また、リーガルドラマ「SUITS/スーツ」で主人公たちが勤める弁護⼠事務所の頼れるボスだったジェシカ・ピアソンを主人公とし、政界を描いたスピンオフドラマ「SUITS:ジェシカ・ピアソン」を9月5日(火)から配信スタート。さらにぺットの本音をスピリチュアルカウンセラーが伝える「Pet Telling ~ワンコの気持ち伝えます~」を9月28日(木)から独占配信します。





<配信情報>※配信開始順

『ワン・セカンド 永遠の24フレーム』(字)9月1日(金)から見放題独占配信

『犯罪都市 THE ROUNDUP』(字・吹)9月1日(金)から配信

「ウォーキング・デッド」シーズン11 第1話~第8話(吹)9月2日(土)から見放題独占配信

『モガディシュ 脱出までの14日間』(字・吹)9月2日(土)から配信

★Huluプレミア「ハピネスバトル」第9話~第16話(字)9月3日(日)から独占配信

「ペントハウス」第33話~第42話、SP~隠された物語(字)9月3日(日)から配信

「アリス -運命のタイムトラベル-」第23話~第32話(字)9月3日(日)から配信

「SUITS:ジェシカ・ピアソン」(字・吹)9月5日(火)から配信

「シカゴ P.D.」シーズン8(字・吹)9月8日(金)から配信

★Huluプレミア「ANNA/アンナ」(字・吹)9月12日(火)から独占配信

★Huluプレミア「プレイ・フォー・ブラッド」(字)9月26日(火)から独占配信

「Pet Telling ~ワンコの気持ち伝えます~」(字)9月28日(木)から独占配信

★Huluプレミア「WRECK/レック」シーズン1(字・吹)10月17日(火)から独占配信





Huluプレミアとは https://www.hulu.jp/static/premiere/

Huluプレミアは、日本初上陸の海外作品をお届けするブランドラインです。

世界中から集めた選りすぐりの話題作を【追加料金なし】でお楽しみいただけます。



