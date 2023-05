[バリュエンス]

2022-23シーズンも共に戦ってくださったファンの皆様に感謝を込めて、今シーズンの特別なアイテムをお届け



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年5月18日(木)よりシーズン終了オークション第2弾、5月25日(木)より第3弾を開催いたします。







第2弾では大阪エヴェッサのユニフォームやTシャツを身に着けたテディベアに選手、BTの直筆サインを入れてお届け!第3弾では、選手らの直筆サイン入りのHOMEシューティングシャツを出品





大阪エヴェッサは、最終西地区5位という結果で2022-23シーズンを終え、納得のいく結果ではありませんが、”大阪一丸”となってファンの皆様と共に戦い抜くことができました。また、今シーズンは試合や様々なイベントを通して大阪を盛り上げることができたと思います。残念ながら達成できなかったチャンピオンシップ出場を来シーズンこそは達成できるよう、そしてファンの皆様により一層応援してもらい、愛されるチームになれるよう大阪エヴェッサ一同精進してまいります。



今回、2022-23シーズンも応援してくださったファンの皆様への感謝と、来シーズンのさらなる飛躍への闘志を込めて、特別なオークションを開催。本企画では、第1弾から第3弾まで、それぞれのオークションで今シーズンの特別なアイテムを出品しており、第1弾ではHOMEユニフォーム、第2弾では大阪エヴェッサのユニフォーム、Tシャツを着用したテディベア、第3弾では、HOMEシューティングシャツを出品します。すべてのアイテムに選手の直筆サインが入っており、今回のオークションのみに出品される特別なアイテムです。



大阪エヴェッサ シーズン終了オークション第2弾 概要





開催期間:2023年5月18日(木)20:00 ~ 5月21日(日)22:00

出品商品:大阪エヴェッサのユニフォーム、Tシャツ着用テディベア (選手または、大阪エヴェッサ公式ガールズパフォーマンスユニット【BT】直筆サイン入り)

出品選手:エリエット・ドンリー選手、井手拓実選手、星野零志選手、橋本拓哉選手、竹内譲次選手、合田怜選手、飯尾文哉選手、カイル・ハント選手、ディージェイ・ニュービル選手、木下誠選手、アイラ・ブラウン選手、鈴木達也選手、ショーン・オマラ選手

パフォーマンスグループBT:ERINAさん、SHIINAさん、ARIAさん、AYAMIさん、CONEYさん、MANAさん、MIRAIさん、RIRIさん、SHIZUさん、SUZUNEさん、YURIさん

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/909

※詳細はオークションページをご確認ください



大阪エヴェッサ シーズン終了オークション第3弾 概要





開催期間:2023年5月25日(木)20:00 ~ 5月28日(日)22:00

出品商品:今シーズンHOMEシューティングシャツ(実着用・直筆サイン入り)

出品選手:エリエット・ドンリー選手、井手拓実選手、星野零志選手、橋本拓哉選手、竹内譲次選手、合田怜選手、飯尾文哉選手、カイル・ハント選手、ディージェイ・ニュービル選手、木下誠選手、アイラ・ブラウン選手、鈴木達也選手、ショーン・オマラ選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/910

※詳細はオークションページをご確認ください



HATTRICKについて





『挑戦者の持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



