原宿から世界へ発信するスニーカーセレクトショップ「atmos」と「GORE-TEX BRAND」による期間限定POP UP「 GORE-TEX Lab by atmos 」をatmos 新宿店、atmos 金沢、atmos 札幌にて開催致します。



本POP UPでは、GORE-TEX PRODUCTSの販売はもちろん、実際に着用して防水性体験することができ、GORE-TEX BRANDの魅力を感じることのできる空間となっております。



ご来場されたお客様にはatmos Timesや限定のステッカー、対象商品をご購入のお客様を対象に限定のラバーキーホルダーをプレゼント。





また、今回のPOPUP開催を記念して、POP UP前夜の11月10日(木)20:00よりatmos 新宿店にて初の「GORE-TEX会」の開催が決定。





atmos 創業者の本明と、atmos ディレクター小島、atmos PR Yoppiに加え、SPゲストをお呼びし、トークショーを行います。参加者の方には、いち早くGORE-TEXの特別ブースにて体験をしていただき、ノベルティやケータリングのご用意もあります。その他詳細につきましては、atmos HP内のatmos JOURNALよりご確認ください。※入場無料



この機会に是非、厳しい気候の強い味方「GORE-TEX PRODUCTS」をご体験ください。



特集ページ : https://www.atmos-tokyo.com/lp/gore-tex-lab-by-atmos







【「GORE-TEX Lab by atmos」POP UP 開催概要】



〈atmos 新宿〉

開催期間 : 2022年11月11日(金)~11月13日(日)

営業時間 : 11:00 - 20:00

住所 : 東京都新宿区新宿4-1-1 新宿サウスアヴェニュー 1F



〈atmos 金沢〉

開催期間 : 2022年11月18日(金)~11月20日(日)

営業時間 : 10:00 - 20:00

住所 : 石川県金沢市堀川新町3-1 フォーラス金沢1F



〈atmos 札幌ステラプレイス〉

開催期間 : 2022年11月25日(金)~11月27日(日)

営業時間 : 10:00 - 21:00

住所 : 北海道札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイス3F





【NOVERTY】※イメージ









atmos Times











ステッカー











ラバーキーホルダー





【ABOUT atmos / BRAND URL : https://www.atmos-tokyo.com/】

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



【GORE-TEX BRAND / BRAND URL : https://www.gore-tex.com/jp】



読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos▲customer/ 和文 : アトモス▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-tokyo.com



