[株式会社サンライズプロモーション東京]

2023年5月10日(水)に東京・LINE CUBE SHIBUYAで「Happy Mother’s Day!~母に感謝のコンサート2023 in TOKYO~」を開催いたしました。









「母に感謝のコンサート」は、家族の中心であり、誰もが愛しく尊く想う存在の母親に、日常では伝えられない感謝を伝えたいという想いから大阪で2007年にスタート。2022年に続いて2度目となる今回の東京公演は、昨年に続いて、ストーリーテラーを内田也哉子、ホストを森山直太朗が務め、オフィシャルピアニストとして桑原あいが登場。森山、桑原、手嶌葵、平原綾香、Little Glee Monsterによるパフォーマンスはもちろん、内田、森山と各出演者による、母や家族、楽曲にまつわるトークパートや、オールキャストで“ふるさと”の歌唱など、この日ならではの趣向を凝らした内容で、見切れを開放するほどチケットが完売になり、大盛況のうちに幕を閉じました。





セットリスト



■Little Glee Monster

1. 好きだ。

2. 足跡

3. MY HOME

4. アカペラ春ソングメドレー



■手嶌葵

1. The Rose

2. 家族の風景

3. 明日への手紙



■平原綾香

1. おひさま~大切なあなたへ

2. キミヘ

3. アランフェス協奏曲~Spain

4. Jupiter



■森山直太朗

1. 今

2. さもありなん

3. boku

4. さくら(独唱)



■オールキャスト

1. ふるさと





公演概要



【公演名】Happy Mother’s Day!~母に感謝のコンサート2023 in TOKYO~

【ストーリーテラー】内田也哉子(特別出演)

【出演】森山直太朗、手嶌葵、平原綾香、Little Glee Monster

【オフィシャルピアニスト】桑原あい

【公演日時】2023年5月10日(水) 開場17:00/開演 18:00

【会場】LINE CUBE SHIBUYA(東京都渋谷区宇田川町1-1)

【公式HP】https://happymothersday.srptokyo.com/

【主催・企画・制作】サンライズプロモーション東京

【お問い合わせ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/11-20:16)