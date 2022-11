[株式会社アミューズ]



映画「ちはやふる」や「線は、僕を描く」の小泉徳宏監督(株式会社ロボット所属)が主催するシナリオ制作チーム「モノガタリラボ」とアミューズが手掛ける音声版サブスクリプションサービス「NUMA」がコラボした作品『愛次郎さん!』が、NUMAにて11月15日(火)に全6話が一挙配信。



人付き合いが苦手で、孤独を抱えていた男子高校生・浅見仁。

高校2年の夏休み、ひょんなことから、タイムトラベルしてしまった佐々木愛次郎と名乗る新選組隊士と出会う。しかもなんだか訳ありの様子…

放っておけなくなった仁は、愛次郎と共同生活をすることになるのだが…

孤独な男子高校生と悲哀を抱えたイケメン隊士との奇妙な青春ラブストーリー。



浅見仁を演じるのは、メンズノンノ専属モデルで、ドラマ「推しが武道館いってくれたら死ぬ」や映画「妖怪シェアハウス‐白馬の王子様じゃないん怪‐」など話題作に出演する若手注目株の豊田裕大。

新選組隊士・佐々木愛次郎を演じるのは、「仮面ライダー鎧武/ガイム」で主演を務め、公開中の映画「あちらにいる鬼」にも出演し、確かな演技力で魅了する佐野岳。

また、浅見仁と同じ剣道部のメンバーに林カラス、宗綱弟など個性豊かな出演者が華を添えている。



脚本は「モノガタリラボ」のメンバーで、NUMA作品『今から俺は魔法少女』を担当した西山倫子。

演出は同じく「モノガタリラボ」メンバーで、「劇団ズッキュン娘」を旗揚げし、NUMAでも自身の劇団の代表作である『2番目でもいいの(ハート)』の脚本・演出を担当した藤吉みわ。



孤独を抱える男子高校生とタイムトラベルしてきた新選組隊士の微笑ましいやりとりに、

心奪われること、間違いないだろう。















【作品詳細】





タイトル:『愛次郎さん!』(全6話)

配信URL:https://numa.jp.net/mob/cont/contShw.php?site=NM&cd=DSE00157

YouTube予告:













▼出演

豊田裕大(浅見仁)、佐野岳(佐々木愛次郎)、林カラス(鴨田新治)、宗綱弟(錦戸航)、美来美月(あぐり)

山本圭将(先生)、上野陽立(審判)







▼スタッフ

脚本:西山倫子

ディレクター:藤吉みわ

サウンドデザイン:大河原将、原虹歩

スタジオエンジニア:浅川了充

プロデューサー:阿南史剛、巣立恭平、竹永奈代、小峰克彦、中村薫

演出補:本田大介

サムネイルデザイン:柴田実紀

協力:モノガタリラボ

制作:ロボット







【NUMA概要】





総合エンターテインメント企業アミューズが手掛ける音声版サブスクリプションサービス、イヤードラマ配信サイト。

このNUMAとは、わかりやすい例えで言うならば「Netflix」や「Hulu」、「Amazonプライム・ビデオ」といった、映像サブスクリプションサービスの“音声版”ともいうべき配信サイトである。

NUMAでは、独自性の一つとして、他ラジオ型の音声系サービスとは一線を画し、あくまでストーリーに拘わったイヤードラマを中心とした個性的な作品を月額580円(※個別課金 1エピソード200円)で楽しめるのが特徴。

第一線で活躍する実力派俳優・制作陣による本格派ドラマがラインナップされていく。多岐に渡るジャンルのアーティスト・クリエイターが、本来の活動の領域を超えた挑戦をしていることもこのサービスでしか味わえない、NUMAの必聴ポイントである!



NUMAでは、桑田佳祐が作詞・作曲し、坂本冬美が歌唱する楽曲を歌詞の世界観に沿ってイヤードラマ化した、木村多江が主演を務める楽曲と同名の作品『ブッダのように私は死んだ』(特別編集版)や、神木隆之介が一人7役を声だけで表現するという超絶技巧が聴けるドラマ『300年後の日本昔ばなしリーマン太郎』、桜田通、兵頭功海が演じる集合住宅スリラー「親切な隣人」、映画『街の上で』の今泉力哉監督と中田青渚が再タッグを組んだ『はなのこと。』など、イヤードラマ作品の超豪華ラインナップが話題となっており、すでに多くの方が「イヤードラマ」の“沼”にハマっているようだ。



NUMA:https://numa.jp.net/

NUMAプレミアム:月額(聴き放題)580円(税込)

※詳細はNUMAサイト内の概要をご確認ください。

NUMA Official Twitter https://twitter.com/NUMA_JPN

NUMA Official Instagram https://www.instagram.com/numa_jpn/

NUMA Official facebook https://www.facebook.com/NUMA.JPN/

NUMA Official YouTube https://www.youtube.com/channel/UCulPVAx-yU76zkSL_Y1rXLw







