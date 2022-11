[株式会社ニット]

オンラインでもメンバーの健康を支えるためにアプリで気軽にドクターに相談できるWellness for Bizの利用を開始しました



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

この度、株式会社ウェルネス(本社:東京都港区、代表取締役社長:中田航太郎)が提供するアプリからドクターに直接健康状態の相談ができる「Wellness for Biz」を導入しました。フルリモートで事業運営を行うニットでは直接メンバーの顔が見えないからこそ健康管理が重要だと考えています。会社の人に直接言いにくいことでも、アプリを使えば心理的なハードルを下げることができます。ウェルビーイングな健康経営に向けたニットの取り組みをお伝えします。



株式会社ニットの健康経営の取り組み







◆フルリモートで精神的な安全性を生みだす取り組み

・業務時間内でもメンバー同士で仕事以外の趣味の話をしたりと、仕事の余白を意図的に創出

・仕事以外のオンラインコミュニティの開発を行い、メンバー同士の横のつながりを構築

・社内オンラインイベントを定期開催し、メンバー自らノウハウを共有し自発的に学び合い、温かいつながりを創出



◆フルリモートで健康経営を実現する取り組み

・ワークシェアリング、社内の情報共有を徹底して行っており、メンバーが急にお休みしても他のメンバーが対応可能な状態にすることで、気軽に休みが取れる環境づくりを設計

・オンライン上でしかメンバーの顔を見られないからこそ、アプリから気軽にパーソナルドクターに健康を相談できる予防医療サービスWellness for Bizを導入



◆フルリモート×フリーランスによる生き方・働き方の多様化を実現

・創業時よりフルリモートという働き方を選択しているため、育児や介護、家族の転勤などあらゆるライフイベントの変化にも対応



Wellness for Bizとは?







コロナウイルスのまん延により、リモートワークは日本社会に浸透しました。便利である反面、顔を合わせる機会が減り、社員の健康状態を把握しずらく、体調変化のサインに気が付きにくくなっています。リモート環境でも健康的に働くとともに、病院に行きにくい状況もあります。そんな時活躍するのがWellness for Bizです。





Wellness for Bizはパーソナルドクターと一緒に健康を維持できる予防医療サービスです。Wellnessのパーソナルドクターへの健康の相談や、ご自身のヘルスデータの管理ができます。



サービスHP:https://company.wellness.jp/biz





株式会社ニットへのメッセージ:Wellness代表取締役社長 中田 航太郎氏より











<プロフィール>

Wellness代表取締役社長 中田 航太郎

東京医科歯科大学医学部卒業後、救急総合診療科医へ。予防医療に強みを持ち、TarzanやWomen's health等、健康雑誌の記事を多数監修。著書に『医師が教える内臓疲労回復』がある。Wellnessの代表取締役社長も務めている。





<株式会社ニットへのメッセージ>

リモートワークが当たり前になる中、周りの方の健康状態に気づく機会や同僚に体調の相談をできる機会は減り、体調を自己管理することがますます必要になっています。パーソナルドクターは、在宅で働きながらも最高のパフォーマンスを維持するために役立つことを目指しています。誰に相談したらいいか分からないような心身の変化に対する不安や疑問は、些細なことでも是非気軽に相談いただけたら嬉しいです。

皆さんのより良い人生をサポートしたいと思っているので、これからよろしくお願いいたします!





<会社概要>





会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。





「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約400人が日本全国・世界33カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。



URL :https://knit-inc.com/











