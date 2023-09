[株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン]

9月30日(土)18:10から『Paradox Live THE ANIMATION Special Start Event(夜の部)』アニマックスで生中継決定!



【本日情報解禁】

「Paradox Live THE ANIMATION」Special Start Event(夜の部)生中継、テレビアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」、”パラアニ”特別番組、「Dope Show」までアニマックスなら813円(税込)でフルコンプリートできる!



<アニマックス>

◆イベント:

生中継『Paradox Live THE ANIMATION Special Start Event(夜の部)』

◆アニメ:

『Paradox Live THE ANIMATION』

『Paradox Live THE ANIMATION』 Special Program(特別番組)

◆ライブ:

『Paradox Live Dope Show 2023 Special Edition』

『Paradox Live Dope Show-2022.5.28 PACIFICO Yokohama National Convention Hall- 昼/夜公演 Special Edition』

『Paradox Live Dope Show 2021』







アニメ専門チャンネル<アニマックス>は、2023年9月30日(土)に『Paradox Live THE ANIMATION』の放送を記念したイベント『Paradox Live THE ANIMATION Special Start Event(夜の部)』を生中継します!

さらに、最新アニメ『Paradox Live THE ANIMATION』はもちろん、キャストが出演するアニメの特番や、過去のParadox Liveのライブイベント「Dope Sow」を全て放送・配信します!アニマックスだからこそ楽しめるParadox Liveをご堪能ください!

Paradox Live × アニマックス 特集サイト▶https://www.animax.co.jp/special/paradoxlive/



Paradox Live×アニマックス 放送/配信ラインナップ





Paradox Liveのイベントや最新アニメ、特別番組や過去ライブまで

アニマックスなら月額813円(税込)で放送も配信も全部楽しめる!!



【生中継】

『Paradox Live THE ANIMATION Special Start Event 夜の部』



生中継日時 9月30日(土)18:10~

放送▶アニマックス

配信▶スカパー!番組配信内「アニマックスオンデマンド」

※見逃し配信1週間あり



TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」の先行上映イベント「夜の部」を生中継!キャスト陣と共に、記念すべきTVアニメ本編の封切りを行います。キャストトークやバラエティコーナー、さらには出演キャストによるOP曲の初披露も決定!この機会を是非お見逃しなく。





<出演>

梶原岳人、竹内良太、寺島惇太、小林裕介、豊永利行、近藤孝行、

土岐隼一、畠中 祐、矢野奨吾、MC:MICRO

※公演概要・出演者は予告なく変更となる可能性がございます



『Paradox Live THE ANIMATION』



放送日時 10月7日(土)22:00~

放送▶アニマックス

配信日時 10月予定

配信▶スカパー!番組配信内「アニマックスオンデマンド」 他



飽和状態となったHIPHOPカルチャーの中で誕生した新たなムーブメント“幻影ライブ”に人々が熱狂する近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走る4つのチーム(BAE/The Cat’s Whiskers/cozmez/悪漢奴等)が

様々な理由を胸に謎のステージバトル『Paradox Live』に挑む!

新たな熱狂が幕を開ける―――。





『Paradox Live THE ANIMATION』Special Program



放送日時 10月7日(土)22:30~

放送▶アニマックス

配信日時 10月予定

配信▶スカパー!番組配信内「アニマックスオンデマンド」 他



アニメの放送を記念した特別番組!ここでしか聞くことができない収録の裏側やこれからの見どころなど、『パラアニ』の魅力をキャストたちがプレゼンバトルでお伝えします!※本編に“未公開映像”を含んだ「スカパー限定版」もスカパー!番組配信内「アニマックスオンデマンドで配信予定!

<出演> 梶原岳人、寺島惇太、小林裕介、志麻 ほか





『Paradox Live Dope Show 2023 Special Edition』



放送日時 9月17日(日)20:00~

放送▶アニマックス

配信日時 9月17日(日)24:00~

配信▶スカパー!番組配信内「アニマックスオンデマンド」



HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live」の3rdリアルライブ『Paradox Live Dope Show 2023』のSpecial Editionをテレビ初放送!

パラライ史上最大のリアルライブをお見逃しなく!



『Paradox Live Dope Show-2022.5.28 Special Edition』



<昼公演>

配信▶スカパー!番組配信内「アニマックスオンデマンド」で配信中

<夜公演>

放送日時 9月16日(土)22:00~

放送▶アニマックス

配信▶スカパー!番組配信内「アニマックスオンデマンド」で絶賛配信中!



「Paradox Live」の2ndリアルライブとなる『Paradox Live Dope Show-2022.5.28 PACIFICO Yokohama National Convention Hall-』に特別な映像を追加した編集版!



『Paradox Live Dope Show - 2021.3.20 LINE CUBE SHIBUYA-』



配信▶スカパー!番組配信内「アニマックスオンデマンド」で絶賛配信中





2021年3月20日(土)にLINE CUBE SHIBUYAにて開催された作品初・全チーム集結のリアルライブ「Paradox Live Dope Show」の模様を配信!



スカパー!でアニマックス(BS236ch)に加入すると813円(税込)/月*でParadox Liveのイベントやアニメ、過去ライブ、特別番組が放送・配信で全てお楽しみいただけます!*別途、スカパー!の月額基本料429円(税込)がかかります。





視聴・番組詳細は

Paradox Live × アニマックス特集サイト▶https://www.animax.co.jp/special/paradoxlive/



アニマックスは、これまでもこれからも<Paradox Live>を応援します!

ヘッズの皆様、ぜひアニマックスでParadox Liveをコンプリートし心行くまでお楽しみいただき、

今後の【Paradox Live × アニマックス】の展開にもご期待ください!





Paradox Live officialサイト▶ https://paradoxlive.jp/

Paradox Live × アニマックス特集サイト▶https://www.animax.co.jp/special/paradoxlive





(C)Paradox Live2021 (C)Paradox Live2022 (C)Paradox Live2023 (C)Paradox Live THE ANIMATION



