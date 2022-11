[株式会社ニット]

ニットでは組織に新しい風を吹き込む、そしてリーダーとなって、事業/会社を作る新たな仲間に出会うため、新卒二期生に向けたオンラインで会社説明会を実施します



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年よりフルリモート前提で創業、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。このたび就活生に向けて、「『働く』をRethinkしよう!」をテーマに会社説明会を2022年12月6日(水)、12月12日(月)、12月20日(火)、2023年1月13日(金)の4回にわたり開催します。

私たちと一緒に、ご自身の「働く」をよりよくするだけではなく、社会全体の「働く」をよりよくしていきませんか。今回はニットメンバー4名がそれぞれの「働く」について語ります。あなたはどんな働き方を作っていきたいですか?



▼新卒採用ページはこちら

https://sites.google.com/view/knit-graduate-24/

▼オンライン会社説明会の申込はこちら

開催概要







◆イベントテーマ









◆費用:無料

◆対象学生:24卒

◆場所:オンライン(zoom)

◆イベント詳細はこちら:https://sites.google.com/view/knit-graduate-24/







開催日時







1.2022年12月6日(水)14:00~15:30

「より専門性を活かした、新しい働き方をカタチに」

入社半年で新プランをリリース!ベンチャーだから出来た”新しい働き方の実現”と”チャレンジ”

登壇メンバー:営業 末吉(2022年ジョイン)



▼第1回開催情報はこちら

2022年12月6日(水)14:00~15:30

「働くをRethink!ベンチャーだからできた新しい働き方とチャレンジ」

https://www.wantedly.com/projects/1171396







2.2022年12月12日(月)18:30~20:00

「自分らしい働き方を組織の中で実現!?」

未来を自分で選択するとは?成果にこだわり自分らしい働き方を実現したアドレスホッパー

登壇メンバー:カスタマーサクセス 久保(2018年ジョイン)













3.2022年12月20日(火)18:30~20:00

「海外に住みながらでも働ける世界を目指す」

海外在住メンバーと、新しい働き方と価値創出に挑戦!新規事業の難しさとおもしろさ

登壇メンバー:新規事業開発 森(2018年ジョイン)









4.2023年1月13日(金)13:00~13:30

「プライベートでの活動が、本業での仕事に変わる」

会社で取り組むべき!組織開発の必要性を訴え0から組織をデザインした話‐500人のオンライン組織を設計‐

登壇メンバー:組織開発 西出(2019年ジョイン)





当日の流れ



・挨拶&会社説明

・登壇者 発表

・代表取締役社長 登壇

・座談会1

・座談会2

・今後のフローをご案内



※座談会では、社長・登壇者以外にも、新卒一期生・人事も参加しますので、直接お話いただくことができます。



▼新卒採用ページはこちら

https://sites.google.com/view/knit-graduate-24/

▼オンライン会社説明会の申込はこちら

https://hrmos.co/pages/knit/jobs/knit24_meetup/apply







選考フロー









STEP1:オンライン会社説明会への参加

↓

STEP2:本エントリー

↓

STEP3:書類選考、オンライン面接1.

↓

STEP4:オンライン面接2.

↓

STEP5:内々定





こんな人におすすめ



・自分で仕事を作り、会社を動かしていきたい人

・ベンチャーで自分の力を試し、成長したい人

・多くの経験をし、実力をつけたい人





代表秋沢からのメッセージ







これからの未来、テクノロジー・価値観・環境が大きく代わり、ますます先が読めない時代になっていきます。

そんな中、皆さんは、どのような未来を描いていますか?

人生の本当の充実は、自分で選択し、その選択を正解にすべく行動していることだと考えます。

だからこそ、私は「未来を自分で選択できる社会」を作る会社が必要だと考え、起業しました。



ニットには、これまでの働き方を見直し、新たな価値を創出する仲間が集まっています。

ニットで、ワクワクする仕事、楽しい仕事を、自分の手でつくってみませんか?



新卒の皆さんには、大きく2つのことを期待しています。

1.組織に新しい風を吹き込む

2.リーダーとなって、事業/会社を作る



若い感性とパワーで、組織を突き上げて、一緒にワクワクする仕事・会社をつくる新たな仲間を求めています。

皆さんのエントリーをお待ちしています。





参照:過去イベント



◆【23卒向けオンライン会社説明会レポート】まだ将来を決めきれない就活生向け|社長と新卒一期生に聞くベンチャーの魅力!<5/12実施レポート>





https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=59127&release_id=374&owner=1





「くらしと仕事」関連記事



◆ニット待望の新卒第1期生が入社! フレッシュな新人2人が「自分たちの入社式」をイチから企画、実施します





https://kurashigoto.me/report/post-16804/



◆働く人の「幸せ」が企業の成長につながる。幸福度向上のために組織ができることとは?





https://kurashigoto.me/report/post-16226/



くらしと仕事とは





「未来を自分で選択する人」を応援するメディア

「くらしと仕事」は、自分の人生を大切にし、「くらし」の充実のために仕事も頑張りたい人を応援する 「働き方提案メディア」です。日本最大級のオンラインアウトソーシング「HELP YOU」を手がける、株式会社ニットが運営しています。



https://kurashigoto.me/





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界33カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



2つの新プラン「1名専属プラン」「ロボットプラン」を開始

「1人の人に業務を専属で依頼したい」「業務を自動化することで人に頼らない仕組みを作りたい」とのご要望に答え、このたび、好評の「チームプラン」に加えて、2つの新プラン「1名専属プラン」「ロボットプラン」をリリースしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000059127.html





<会社概要>







会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。



「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約400人が日本全国・世界33カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。



URL :https://knit-inc.com/









令和3年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000059127.html











オンラインアウトソーシング「HELP YOU」が、

日本サブスクリプションビジネス大賞2021において特別賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000059127.html





